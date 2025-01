Balde: la moto vuelve a ir gas a fondo

Sin ninguna duda, Alejandro Balde está siendo uno de los hombres más destacados del Barça en las últimas jornadas. El lateral ha dado un paso adelante y al fin alcanza su cien por cien de forma tras dejar atrás la última lesión, que le tuvo de baja desde enero de 2024 hasta el arranque de este nuevo curso.

Operado en Finlandia del tendón del isquiotibial, el lateral de 21 años se centró en estar listo para la pretemporada. Lejos de tratar de recortar plazos, el club quiso asegurarse que cuando el lateral volviera lo hiciera plenamente recuperado, de ahí que se decidiera dejar pasar el final de curso para ganar tiempo y que el jugador pudiera fortalecer todavía más su pierna derecha. Hay que recordar que Balde responde al perfil de jugador altamente explosivo, por lo que en casos como el suyo aún cobra más importancia una adecuada recuperación.

Cuando se lesionó, Balde no estaba siendo capaz de ofrecer su mejor versión. Cancelo le ganó el pulso en el carril izquierdo en varios partidos importantes y Alejandro no lograba sacar tajada a su espectacular cambo de ritmo. De hecho, fuentes del Barça comentan que el '3' era una moto "a medio gas". El equipo de Xavi no abrazaba las transiciones y un fútbol eléctrico como sí hace ahora Flick y esto ha permitido al lateral elevar sus prestaciones.

Hansi protegió a Balde durante el primer tramo de curso, evitando que jugara tres partidos en una semana y dándole descansos con cierta frecuencia. Formaba parte de un plan y, de hecho, será habitual verle rotar de vez en cuando. Con ya un gol y cinco asistencias en el presente curso, el carrilero está a solo dos pases de gol de igualar los siete que registró sumando las dos últimas temporadas.

Explotando, ahora sí, su genética privilegiada

Números al margen, desde el club trasladan que una de las claves del gran tono físico de Balde es que se le exprime y 'aprieta' en los entrenamientos físicos, pues preparadores y cuerpo técnico son conscientes de que una 'bestia' como Alejandro tiene capacidad para ir más allá que otros. De lo contrario, no se aprovecha su privilegiada genética. La nueva dinámica de entrenamientos ha dado sus frutos y ha permitido volar alto a un Balde que en Getafe completó su mejor partido en mucho tiempo con la elástica azulgrana.

Más que estar -en estático tiene más problemas-, lo que quiere Flick es que aparezca como un avión para sorprender y eso es lo que está haciendo Alejandro. Su gol en la final de la Supercopa de España es el perfecto ejemplo de que el joven lateral se ha desmelenado. Los rumores acerca de su futuro han desaparecido de un plumazo.