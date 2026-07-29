Balde: "Mejor que en el Barça no voy a estar en ningún sitio"

Alejandro Balde solo tiene 22 años, pero ya es todo un veterano en el primer equipo del FC Barcelona, en el que debutó el 14 de septiembre de 2021. Afianzado como titular en el lateral izquierdo, la pasada temporada perdió cierto protagonismo en su recta final. Una lesión muscular y el buen momento de Joao Cancelo tuvieron la culpa. El catalán lucha en esta pretemporada, no exenta de rumores sobre su futuro, por volver a ser el de antes.

Para empezar, ¿cómo está esa espalda que no te está dejando entrenar?

Bien, era poca cosa. Paré dos o tres días por precaución, por algunos antecedentes que ya había tenido con la espalda, pero ya estoy bien. Mañana me reincorporo al grupo.

Habías tenido algún problema de espalda cuando estabas en el filial.

Sí, en mi primer año con Koeman, tuve algún problema pero nada importante. Ha salido alguna noticia por ahí que decía que tenía pubalgia, pero nada de eso, estoy bien. Quizá el viernes no pueda jugar porque solo llevaré un entrenamiento, pero para el próximo partido estaré listo.

Ha salido alguna noticia por ahí que decía que tenía pubalgia, pero nada de eso, estoy bien

¿Qué objetivos te marcas para esta temporada a nivel individual?

Mi primer objetivo, como cada año, es seguir mejorando, seguir aprendiendo. Sigo siendo un jugador muy joven. Solo tengo 22 años y tengo mucho margen de mejora. Debo seguir en esa línea.

¿Y a nivel colectivo?

Llevamos dos temporadas muy buenas con Hansi. A nivel nacional, lo hemos ganado prácticamente todo en estos dos años. Queremos más, seguir en la misma línea. Hay que seguir soñando e ir a por todos los títulos.

Habéis ganado dos ligas, Copa, Supercopa. ¿La Champions es el gran objetivo?

Es obvio. Es el título más importante que hay y todos lo queremos ganar. Es nuestro objetivo pero no nos podemos obsesionar con ello. Hay que ir paso a paso, trabajando y seguro que las cosas irán llegando.

¿Tiene el Barça plantilla para ser serio aspirante al título?

Tenemos ocho campeones del mundo que llegarán con una confianza terrible, la que te da ser campeones del mundo. Además, tenemos una gran plantilla como estamos demostrando estos años. Seguro que llegarán grandes cosas.

De momento, han llegado dos fichajes. Gordon y Adeyemi. El segundo ya está entrenando con vosotros. ¿Cómo lo ves?

Lleva poco aquí, pero en lo poco que ha estado he hablado bastante con él. Creo que hemos hecho buena relación. Se ve un chico tranquilo. Espero que nos pueda ayudar mucho durante la temporada y estoy seguro que lo hará. Es muy rápido. Es un jugador que conocía hace tiempo y me ha impresionado lo rápido que es.

Alejandro Balde posa para SPORT en St. George's Park / Dani Barbeito

Hablas de títulos y de refuerzos. El Real Madrid también se está reforzando muy bien.

El Madrid es el Madrid, es uno de los mejores equipos del mundo. Nosotros tenemos que mirar por nosotros, seguir nuestro camino, tener nuestros objetivos y estar centrados en lo nuestro. Si hacemos bien las cosas, podemos hacer grandes cosas.

¿Da miedo este Real Madrid con la vuelta de Mourinho y lo que están fichando?

No les tenemos miedo. Es un deporte de once contra once. Cuando estamos en el campo, los nombres no tienen nada que ver, no importan. La Liga es muy larga y contra ellos solo jugamos dos partidos. La Liga depende de nosotros.

No le tenemos miedo al Madrid. La Liga es muy larga y contra ellos solo jugamos dos partidos. La Liga depende de nosotros.

La pasada temporada la acabaste no siendo titular. ¿Qué tienes que hacer para recuperar tu mejor versión?

Recuperar la confianza. Creo que si estoy al cien por cien físicamente y tengo confianza puedo ser muy bueno en mi posición. Sé que estoy en el Barça. Tengo 22 años y llevo 16 en este club. Lo conozco y sé que hay mucha competencia. Es parte del fútbol. La competencia es buena y si te hace mejorar, mejor.

La competencia va a ser Cancelo.

Es un jugador muy bueno. Tiene unas cualidades ofensivas excelentes. Eso también me ayuda a mí. Es mayor que yo, tiene más experiencia que yo y eso a mi me ayuda porque lo tengo como ejemplo. Aprendí mucho en su momento de Jordi Alba. Es el Barça y hay competencia.

Otro lateral zurdo es Gerard Martín. Vaya progresión la suya.

Su temporada fue increíble. Hizo un temporadón. Tengo una relación muy buena con él. Lo bueno del fútbol es el progreso que puede tener un jugador y él nos está ayudando mucho y lo seguirá haciendo.

Debo recuperar la confianza. Creo que si estoy al cien por cien físicamente y tengo confianza puedo ser muy bueno en mi posición

Ahora lateral, pero empezaste jugando de delantero.

En fútbol siete sí que jugaba de delantero y también de lateral. Iba variando. Cuando pasé a fútbol once, empecé de extremo pero al medio año me pasaron a lateral. Es cierto que el haber jugado de extremo me puede haber ayudado ahora que soy un lateral ofensivo. Son cosas que se te quedan de pequeño.

¿Qué te pide Hansi Flick?

Lo que a todos, que estemos concentrados, que demos lo mejor de nosotros. Sobre todo que esté concentrado. Tenemos confianza plena en él, ha demostrado que es un gran entrenador en estos dos años.

Hablabas de Jordi Alba. ¿Qué aprendiste de él?

Muchas cosas. Cuando llegué al primer equipo tenía 17 años y tuve en él al referente, al ejemplo. Es el mejor lateral que ha tenido el Barça, no había mejor persona para aprender que él. Me daba consejos y ver como entrenaba y jugaba me ayudó mucho.

Estuviste en el Mundial de Qatar. ¿Cómo has vivido este?

Lo he ido siguiendo, sobre todo los partidos de España. Han hecho un gran Mundial, han sido los mejores y justos campeones.

Alejandro Balde, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

¿Envidia sana?

Todo jugador sueña con estar ahí. Es la competición más grande del mundo. Eso me motiva para seguir trabajando y creciendo como jugador y que el próximo Mundial pueda jugarlo.

Eres uno de los mejores amigos de Lamine. ¿Qué te ha dicho después de ganar el Mundial?

No hemos hablado mucho porque ha estado concentrado 60 días y lo he dejado bastante tranquilo. Cuando se acerque su vuelta ya empezaré a molestarlo. Lo he felicitado y poco más. Está muy contento. Ser campeón del mundo con 18-19 años es algo loco.

¿Cómo lo defines como futbolista?

Lo que ha hecho con 19 años es algo increíble, que pocas veces se ha visto en el mundo del fútbol. Si él quiere y se lo propone, puede ser uno de los mejores jugadores de la historia.

Si Lamine quiere y se lo propone, puede ser uno de los mejores jugadores de la historia.

¿Y cómo persona?

Es uno de mis mejores amigos en el vestuario. Un chaval de 10, muy humilde, muy cercano con todos. Solo puedo hablar cosas buenas de él.

En los entrenamientos te toca marcarlo. ¿Cómo lo paras?

Ya nos conocemos. Es lo bueno de estar en el Barça, estás con los mejores jugadores del mundo. Un día cubres a Lamine, otro a Raphinha. Los entrenamientos están para aprender y mejorar. Él me hace mejor a mí y yo a él.

¿Pero lo puedes parar?

Sí (risas). Es difícil, pero se intenta. Llevamos muchos años juntos. Él me conoce y yo a él también.

Eres joven, Lamine todavía lo es más. Sois amigos. ¿Cómo se gestiona la fama siendo tan joven?

Yo llegué también muy joven al primer equipo, pero son situaciones diferentes. El 'boom' de Lamine diría que nunca se ha visto algo así, desde Messi. Con 17 años, yo podía salir a la calle tranquilamente, nadie me conocía. Lamine, desde los 17 ya está ahí. Es difícil, creo que debes tener buenos amigos, un buen círculo cercano porque son los que están contigo cada día. Lo está llevando muy bien.

Se ha hablado mucho de tu futuro. Tienes contrato hasta el 2028. ¿Tu intención?

La gente siempre dice muchas cosas, pero el Barça es mi casa. Llevo 16 años en este club, toda mi vida. Yo quiero triunfar aquí, mi mente está aquí. Soy de Barcelona, es mi casa. Yo en lo que pienso es en seguir muchos años más. Nada de irme.

Si no me equivoco, de tu generación solo quedas tú en el Barça.

Te hace pensar que es muy difícil llegar hasta aquí. Es una mezcla de trabajo y de otros muchos factores. Soy culé, soy de Barcelona. Mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio.