Balde: "Es una locura lo que estoy viviendo"

El lateral del FC Barcelona ha analizado la temporada, su rendimiento y su reciente lesión en los medios oficiales del club "Solo tengo 19 años y todo ha pasado muy rápido; al principio de esta temporada no sabía cuál sería mi futuro", ha comentado

La temporada que ha vivido Alejandro Balde la recordará toda la vida. Tras realizar una buena pretemporada, se ganó un sitio en el primer equipo, a pesar de tener ficha del filial. Su rendimiento le ha permitido ser el lateral zurdo del Barça, por delante de Jordi Alba y Marcos Alonso; además de entrar en la convocatoria de la selección española para el Mundial de Qatar 2022. Todo ello con 19 años. "En este deporte todo pasa muy rápido y no he tenido tiempo para pensar en todo lo que me ha pasado. Ahora, una vez finalizada la temporada, he tenido más tiempo para analizarlo y es una locura", ha argumentado en una entrevista concedida a los medios oficiales del club culé.

"Ha sido un año increíble, tanto a nivel personal como colectivo. He aprendido mucho y he tenido muchos más minutos de lo que esperaba. Solo tengo 19 años y todo ha pasado muy rápido, pero tengo que aprender mucho todavía. Al principio de esta temporada no sabía cuál sería mi futuro, pero al final, con esfuerzo y dedicación llegaron las oportunidades y, finalmente, he acabado disputando muchos minutos", ha explicado Balde.

Sobre la competencia en su posición, ha explicado que "siempre ha sido sana" porque "si ellos estaban en buena forma, yo tenía que estar más para ganar la titularidad, me hacían ser mejor". Incluso ha llegado a ubicarse en el carril diestro: "Fue totalmente nuevo. Nunca había jugado en la banda derecha, pero al final si eres jugador de fútbol debes ser capaz de adaptarte a cualquier circunstancia que se pueda dar en un partido. Creo que acabé adaptándome rápidamente", ha añadido.

Tras años buscando un relevo para Jordi Alba en el lateral izquierdo, la solución la ha encontrado el Barça en casa. Balde tiene todo el futuro por delante y es consciente del margen de mejora que todavía tiene por delante: "Puedo mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo en defensa. También en el último pase. Al final son cosas que con el tiempo iré perfeccionando. Solo tengo 19 años y todavía me queda mucho recorrido y cosas por aprender y perfeccionar."

La lesión

En la penúltima jornada de LaLiga, disputada en el Spotify Camp Nou ante el Mallorca, Balde acabó lesionado por una dura y fea entrada de Amath Ndiaye. ¿El resultado? Una rotura parcial del ligamento externo derecho que le dejará entre seis y siete semanas de baja; de las cuales, ya han transcurrido dos.

"Fue un duro golpe para mí lesionarme en el último partido en casa, pero ya pienso en la siguiente temporada, en recuperarme bien y pensar en positivo, que será lo mejor para volver pronto con el equipo y ayudar en todo lo que pueda. Por suerte estoy cada día mejor. La lesión no mancha la temporada, porque me lesioné al final de todo", ha apuntado.