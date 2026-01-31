Balde: "Las expectativas con Lamine son muy altas, pero la gente olvida que tiene 18 años"

Alejandro Balde valoró de forma muy positiva el triunfo del Barça ante el Elche (3-1), un partido exigente, de ritmo alto y muchos espacios. El equipo azulgrana, reforzado como líder, supo imponer su fútbol y encontró en Lamine Yamal a uno de los grandes líderes sobre el césped. El extremo fue decisivo, desequilibrante y constante, marcando diferencias desde el primer minuto y siendo uno de los principales motores de la victoria.

“Creo que ha sido un partido bueno. Un partido a ida y vuelta cansa más, pero hemos tenido el control del partido y muchas ocasiones. El equipo ha estado muy bien. Contento por la victoria”, resumió Balde tras el encuentro, subrayando la capacidad del Barça para luchar por el gobierno del juego pese a un contexto abierto y exigente. Un escenario que permitió a Lamine desplegar todo su repertorio: desborde, verticalidad y una influencia continua en ataque que desarmó al Elche.

El lateral también incidió en la ambición del equipo y en la necesidad de seguir puliendo detalles, incluso en los partidos ganados como este. “Siempre podemos mejorar. Siempre hay margen”, apuntó, antes de explicar una de las claves del plan azulgrana. “Tomamos muchos riesgos con la presión alta y es normal. Poco a poco tratamos de corregir errores”, añadió. Una presión agresiva que ayudó a sostener al equipo en campo rival y a potenciar el impacto de los jugadores ofensivos.

En ese contexto, Balde quiso poner en valor la figura de Lamine Yamal, protagonista absoluto del partido y cada vez más acostumbrado a asumir responsabilidades decisivas. “Las expectativas con Lamine son muy altas. La gente olvida que tiene 18 años”, recordó el lateral, antes de rendirse a su rendimiento. “Está haciendo una temporada increíble”, sentenció un lateral que buscó de modo continuo las espaldas de los rivales.

Más allá de la edad, Lamine volvió a demostrar una madurez impropia de un jugador tan joven: pidió el balón, encaró sin miedo, generó ventajas constantes y lideró al equipo en los momentos clave del encuentro. Un liderazgo natural que, como reconocen sus compañeros, se ha convertido ya en una de las grandes bazas del Barça. Un sentido único que transmite a jugadores generacionales como el propio Balde, un recurso muy útil en el ataque azulgrana.