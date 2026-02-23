Balde ya no es intocable

Alejandro Balde ha perdido su condición de intocable. En los dos últimos partidos ha sido suplente, y ante el Levante, se quedó sin jugar. Flick sigue buscando soluciones para frenar la hemorragia defensiva y ante el Girona apostó por Gerard Martín y frente al Levante optó por Cancelo, un perfil más parecido a Balde.

El portugués, además, fue la mejor arma ofensiva del equipo. Flick está buscando en Cancelo un factor desequilibrante en los partidos en casa, donde los rivales plantean un bloque bajo. “Hansi me pide que regatee mucho, así que intento hacerlo", explicó tras la victoria (3-0) ante el Levante.

"No estaba en mi mejor forma cuando llegué del Al Hilal"

El técnico alemán es consciente de las lagunas defensivas del portugués, pero también de que es uno de los laterales más creativos del mundo. Por eso le pide desborde y último pase en encuentros donde el Barça puede atascarse. La duda es ahora si también apostará por él en partidos fueras de casa, donde hay más exigencia defensiva, o ante los rivales top.

"No estaba en mi mejor forma cuando llegué al Barça procedente del Al Hilal, no estaba al mismo nivel físico que mis compañeros", recordó tras el encuentro. "Pero estaba entrenando bien y sentía que podía entrar en el equipo. Estoy volviendo a mi nivel poco a poco. Flick es muy exigente, el club también… Me encanta".

Cancelo tuvo una gran actuación frente al Levante / Dani Barbeito

Flick tiene en Cancelo un comodín que puede ocupar los dos laterales o incluso los extremos. También un futbolista que no tiene los mecanismos de los especialistas defensivos. Es por eso que, incluso si no es titular cuando lleguen los partidos grandes, puede ser un factor saliendo desde el banquillo para darle la vuelta a resultados adversos.

Desde que llegó Flick al banquillo Balde ha sido su apuesta clara cuando ha estado sano y habrá que ver si regresa al once en los próximos encuentros: el Barça vuelve a jugar en casa en Liga ante el Villarreal el sábado y recibe al Atlético en Copa el 3 de marzo.

Tres asistencias en 32 partidos

Balde suma esta temporada hasta ahora 32 partidos, 2.229 minutos en los que no ha marcado y ha dado tres asistencias. A pesar de que ha tenido picos de rendimiento, se le ha visto sufrir más en defensa que la temporada pasada, donde la estructura defensiva parecía más consistente.

En ataque, sigue siendo un factor clave en la salida de balón del equipo con sus conducciones y también un factor de desequilibrio, pero le sigue faltando precisión para rematar las jugadas.

Partidos como el encuentro de Copa en el Metropolitano mostraron los problemas defensivos del equipo. Flick ha mantenido en la última semana varias reuniones con los jugadores, "un debate abierto" en sus propias palabras, para dar un paso adelante.

Ante el Levante el equipo no encajó ningún gol y el objetivo es seguir ganando consistencia. Un camino en el que habrá que ver qué papel tiene Balde, que tiene competencia en el lateral izquierdo.