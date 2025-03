Balde: "La gente no se da cuenta de lo que estamos haciendo"

Alejandro Balde ha pasado este viernes por los micrófonos del programa 'Tu diràs' de RAC1 para charla de su temporada, de momento la mejor que ha vivido en la primera plantilla, pero también de la de todo el equipo y de lo que supone, a estas alturas, estar luchando por todos los títulos con un equipo tan joven y formado, en un porcentaje muy alto, por jugadores como él, surgidos del fútbol base blaugrana.

Arrancó diciendo que "me da un poco igual" el rival de cuartos en la Champions, pero sí tiene claro que "ante el Dortmund vivimos un partido muy duro en Alemania y será complicado, tienen un equipo muy joven, un gran estadio, pero vamos sin miedo, nunca tenemos miedo, si hemos llegado hasta aquí es porque tenemos opciones y podemos hacer una Champions muy bonita".

De hecho, ni siquiera teme un clásico en la final: "Sería muy bonita y creo que nunca ha pasado". Además, recuerda que "últimamente hemos tenido resultados a nuestro favor", aunque también que el Real Madrid "no es el único equipo, está el Bayern, el Inter, el PSG, están muy bien...". Sobre el penalti de Julián Álvarez comentó que "tuvo mala suerte, se resbaló y le dio con el otro pie". Además, entiende que la norma es un poco extraña, pero "hay que cumplirlas".

Balde se salió contra el Benfica / Valentí Enrich

Del partido del domingo ante el Atlético dijo que los madrileños llegan mucho desgaste, pero no se fía: "Lleva un mes muy duro físicamente, con muchos partidos, y el otro día incluso una prórroga, igual están un poco más desgastados, pero seguro que llegan bien". Ni siquiera cree que mentalmente haya problema: "Es duro perder de esta manera, pero todos son profesionales y sabemos dónde estamos en el día a día, son cosas que pueden pasar". Además, "quedan muchos puntos en juego y todo puede pasar".

El mejor momento de su carrera

Balde ya ha olvidado una temporada, la pasada, que "la verdad que fue dura, al principio no estaba bien físicamente ni mentalmente, por varias cosas, después tuve la lesión y fue un golpe duro, pero soy muy joven y sabía que con calma, sobre todo con calma, trabajo y esfuerzo encontraría mi mejor momento. Ahora estoy ahí".

En ese sentido, el canterano se siente fuerte: "Soy un chico que nunca me han afectado las críticas", pero no esconde que pasó un año complicado, el pasado, a causa de las lesiones: "Volví de una lesión de tobillo, pero sobre todo fue el pubis, me estaba matando y no jugaba bien, Y en enero tuve la lesión del isquio, que fue mi primera operación. Eso ya me mató. Fueron cinco meses y medio, nunca me habían operado y me daba un poco de miedo".

Balde es un producto genuino de la cantera del Barça / FCB

Un vestuario irrepetible

Lo que tiene muy claro Balde es que la gran fortaleza de este proyecto está en la juventud, en los canteranos como él, que dan sentido a todo lo que se está haciendo esta temporada, obviamente sin desmerecer todo lo que suman, que es muchísimo, el resto de futbolistas de la primera plantilla: "Somos muy jóvenes, la gente no se da cuenta de lo que estamos haciendo jugadores de 17, 18 o19 años, la gente está mal acostumbrada, la gente se piensa que lo de Lamine es normal. Y no es normal". Por eso prefiere no buscar referentes: "No se puede comparar con otros chicos, no se debería comparar con Messi".

Una de las cosas que más busca mejorar es el gol. De momento ha marcado tres y, cuando fue preguntado por si recordaba sus tres tantos en el primer equipo del Barça, no dudó: la final de la Supercopa ante el Real Madrid, en el campo del Espanyol cuando el Barça ganó la Liga y en la Copa ante Unionistas. "Podría marcar más goles, la verdad, llego mucho arriba y es como un objetivo que tengo, hay que marcar más".