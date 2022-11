Balde: "La familia y los amigos me mantienen con los pies en el suelo"

El canterano está disfrutando al máximo de su explosión en la primera plantilla del Barça "Jugar el Mundial de Qatar sería un sueño para mí", confiesa el lateral

Alejandro Balde es una de las grandes noticias de la temporada en el Camp Nou. El canterano está explotando a lo grande y se ha ganado la confianza de Xavi Hernández, que le está dando muchísima confianza y protagonismo en los primeros meses de competición. El blaugrana, en una entrevista concedida al programa 'Gol a Gol' de Esports3, se sincera sobre cómo está viviendo a nivel personal su integración al fútbol profesional.

"La familia y los amigos me mantienen con los pies en el suelo y procuran que el éxito del momento no se me suba a la cabeza", confiesa sobre la forma que tiene de gestionar haberse convertido en uno de los futbolistas revelaciones de LaLiga con la camiseta del Barça. Balde es consciente de que, pese a todo, tiene mucho que aprender y que esto solo ha hecho que empezar. En ese sentido, atiende a todo lo que le aconseja Xavi y sus compañeros: "Me dice que tengo potencial ofensivo y mucho margen de mejora en la fase defensiva", explica sobre el técnico. También se fija mucho en quienes compiten en su misma posición: "Alba es un referente para mí. Me da muy buenos consejos. La competencia siempre es buena y nos hace mejores a todos. Es un honor compartir posición con dos jugadores de la categoría de Alba y Alonso".

A nivel posicional, de hecho, le gusta cambiar de banda porque "es un reto que me da más experiencia. Los futbolistas tenemos que estar preparados para jugar donde lo necesite el equipo". Balde sueña en grande y no esconde que "poder jugar el Mundial sería un sueño para mí". Luis Enrique, de momento, le incluyó en la prelista. En enero se convertirá en futbolista de pleno derecho de la primera plantilla.