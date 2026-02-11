Balde echa el cerrojo

El FC Barcelona tiene en su banda izquierda a un auténtico avión, pero lo que está demostrando esta temporada en situaciones de uno contra uno va mucho más allá de sus galopadas en ataque. Alejandro Balde ha dado un paso de gigante en su madurez futbolística, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para cualquier extremo de LaLiga que ose encararle.

Los números no mienten y respaldan lo que el barcelonismo ya ve sobre el césped cada fin de semana. El despliegue físico, la capacidad de anticipación y la corrección al espacio del lateral de 22 años rozan la perfección.

El dato es demoledor: Alejandro Balde solo ha sido regateado 4 veces en 19 partidos de Liga esta temporada, según explica el analista tunecino Islam Bouafif en su cuenta de X.

Para poner en perspectiva esta barbaridad estadística, hay que mirar al resto de la competición: ningún lateral de LaLiga con al menos 15 partidos disputados ha sido derrotado menos veces en el uno contra uno. Es el rey absoluto de los duelos individuales en la banda.

Balde defendiendo a Mikautadze en el Villarreal-Barça / Dani Barbeito / SPO

El mejor en España

En comparación con los otros laterales de la competición nacional, mantiene una distancia considerable en esta estadística. De media, Balde ha sido regateado 0,2 veces por partido, según la web online de estadísticas Sofascore. Le siguen de cerca los jugadores de Rayo Vallecano y Athletic Club, 'Pep' Chavarría y Yuri Berchiche, respectivamente, con una media de 0,4 veces regateados por encuentro.

Aunque la banda izquierda de los principales competidores del conjunto azulgrana no parece estar tan asegurada. Álvaro Carreras del Real Madrid (0,8), Dávid Hancko del Atlético de Madrid (0,7) y Sergi Cardona del Villarreal (0,9) no mantienen la seguridad del culé.

El Barça tiene lateral para una década. Balde ha echado el candado a su banda y ha tirado la llave. En un fútbol moderno donde los jugadores de banda sufren constantemente en el retroceso, contar con un jugador capaz de secar de esta manera a los mejores atacantes del campeonato es un auténtico lujo.