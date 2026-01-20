Balde: "Dro es un gran chico y hay que respetar su decisión"

Alejandro Balde compareció en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Slavia y se mostró ambicioso con las posibilidades del equipo en la Champions. El lateral azulgrana fue claro sobre el contexto del partido y la mentalidad con la que afrontan el duelo europeo. "La afrontamos con muchas ganas. Es una competición en la que todos soñamos con jugar y ganar. Nuestra idea no es llegar a dónde lo hicimos el año pasado, es ganarla".

El lateral bromeó sobre las bajas temperaturas que se esperan para el encuentro. “A mí no me gusta nada el frío”, reconoció Balde entre risas, aunque dejó claro que no debe servir de excusa. “No es excusa, tenemos que estar enfocados en el partido. Si mantenemos el nivel, nos llevaremos los tres puntos”.

El canterano se mostró optimista con el estado del equipo y convencido de que el trabajo está dando sus frutos. “Nos vemos con posibilidades, estamos haciendo un gran trabajo. Somos el Barça y siempre tenemos que ganar. Tenemos mucha confianza en el equipo; si jugamos como contra la Real Sociedad, seguramente ganaremos”, afirmó, restando dramatismo a la falta de acierto en algunos encuentros: “Son partidos en los que la pelota no quiere entrar, pero son cosas que pasan. De 1.000 veces que se juega, se pierde una. Hicimos un partido increíble, de los mejores de la temporada. La suerte a veces está contigo y a veces, no”.

Cancelo es un jugador de calidad que ayudará mucho a los jóvenes. La competencia siempre es buena

Balde también se refirió a la charla matinal de despedida de Ter Stegen, uno de los pesos pesados del vestuario, al que definió como un referente personal. “Esta mañana ha hablado con todo el equipo. Es un referente, siempre he crecido viéndolo, es mi capitán. Le deseo mucha suerte, le irá bien para coger confianza”, explicó.

La salida inesperada de Dro

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el de Dro, cuya salida cogió a contrapié al club y al aficionado del Barça. "Cada jugador tiene su carrera y piensa diferente. Hay que respetar las decisiones. Le deseo lo mejor, estoy seguro de que le irá muy bien porque tiene mucha calidad. Me llevaba muy bien con él, es un gran chico. Espero que todos respeten su decisión".

En clave personal, el lateral habló de su objetivo de volver a la selección. “Todos los jugadores jugamos para ir a la selección, es el sueño de cualquiera. Llevo dos años sin ir. Cada día trabajo y me esfuerzo para tener la oportunidad de volver. Lo que depende de mí es esforzarme, ojalá tenga la oportunidad de volver”.

Preguntado por el cambio de dinámica tras el partido ante el Chelsea, el defensa explicó que el equipo hizo autocrítica. “No veníamos con confianza y perder 3-0 en Champions es duro. Siempre hablamos en el vestuario y sabíamos que podíamos hacer las cosas mejor. Estamos en un buen nivel de confianza”.

Balde reconoció que aún hay aspectos por pulir, aunque defendió el estilo del equipo. “Siempre se pueden mejorar cosas, a lo mejor hemos encajado muchos goles, pero hemos marcado más. Es nuestro estilo de juego, tomamos riesgos. Lo importante es ganar. Venimos de ganar la Supercopa, en Liga vamos primeros y en la Champions estamos ahí”.

En cuanto a su rol en el campo y la competencia en banda, se mostró adaptable. “En estos últimos años he tenido la banda más para mí. Somos profesionales y nos adaptamos a las circunstancias del equipo. Me da un poco igual, me siento cómodo con Rashford o Raphinha”.

Por último, valoró positivamente la llegada de Cancelo. “Muy contentos con Cancelo, es un jugador muy bueno, de mucha calidad, tiene mucha experiencia. Creo que es un gran jugador que ayudará mucho a los jóvenes. La competencia siempre es buena; cuando hay más competencia es cuando puedes dar mejor nivel”.