Balde descubre qué futbolista le hace sufrir en velocidad

El canterano es, junto a Dembélé y Araujo, uno de los jugadores más rápidos del Barça Reconoce que, repasando sus jugadas en vídeo, "a veces" alucina con su explosividad

Balde, uno de los futbolistas más veloces de la plantilla blaugrana junto a Araujo y Dembélé, reconoce que, cuando repasa sus partidos en vídeo, “con algunas jugadas sí que alucino… Digo buaaah, soy rápido, pero bueno me gusta verme siempre para mejorar”. En ese sentido, trabajar junto a Dembélé le hace mejor: “Cuesta mucho defenderle, no sabes si saldrá por la derecha, por la izquierda, es muy rápido”.

De todas formas, el canterano no se atreve a decir quién es es más veloz, si el francés o él mismo: “Depende. En los espacios cortos, en aceleración a lo mejor yo soy un poco más rápido, puede ser, no lo sé, pero al espacio igual lo es él. O al revés, ¡la verdad es que no lo sé! ¡No lo sé!”, se rinde el futbolista, que solo debe sufrir a Ousmane en la Ciutat Esportiva y lo disfruta en cada partido. Fuera del Barça, Alejandro Balde no tiene dudas a la hora de señalar qué jugador le ha planteado más problemas en lo que a la velocidad se refiere: “Fede Valverde, el primer partido que jugamos contra él, me hizo sufrir bastante”.