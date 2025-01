Balde denuncia insultos racistas en Getafe: "Avisé al árbitro al descanso"

El partido entre el Getafe y el Barça, al margen del resultado, dejó una lamentable noticia y un comportamiento totalmente reprochable y que hay que erradicar cuanto antes. Alejandro Balde confirmó una vez terminado el encuentro que durante la primera mitad recibió insultos racistas desde la grada.

"Hoy he recibido insultos racistas, creo que no debería seguir pasando. Ha sido en la primera parte, avisé al árbitro de los insultos racistas y activó el protocolo y en la segunda parte ya no hubo. El martes tenemos un buen partido en Champions y hay que centrarse en ello", explicó el lateral del Barça.

Sobre el partido, Balde explicó que, a pesar del resultado, la línea de juego es positiva: "Nos está pasando mucho esta temporada. Muchos partidos los jugamos bien pero al final hay que ganar, si no no sirve de nada, pero creo que esta es la línea a seguir".

Pedri: "Ellos se meten todos atrás"

Por su parte, Pedri se mostró muy frustrado con el resultado en el Coliseum: "En estos partidos que ya de por sí vienes sabiendo que vas a tener pocas ocasiones, cuando no marcas las que tienes es muy complicado ganar. Cuando nos pusimos por delante en la primera parte teníamos que haber mantenido la ventaja.

"Sabíamos que iban a defender en bloque muy bajo, que iban a parar el partido. Se meten todos atrás y es complicado generar ocasiones. Hemos tenido alguna y creo que, cuando en un campo así no las marcas, es muy complicado. Deberíamos haber mantenido ese gol de ventaja durante la primera parte y todo hubiera sido diferente", analizó tras el pitido final.

A pesar del partido, Pedri dejó claro que pelearán hasta el final por el título: "En Liga tendremos que ganar todo hasta el final, es lo que queríamos hacer hoy. Hay que apretar mucho para el siguiente y creo que si ganamos todo hasta final de temporada vamos a tener opciones".