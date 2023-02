Balde: "Soy un culé más, espero seguir muchos años"

El canterano es feliz en el Barça y quiere renovar, pero avisa de que no solo depende de él "Lo dejo todo en manos de Jorge (Mendes), confío mucho en él", asegura sobre las negociaciones

Alejandro Balde atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para charlar sobre su futuro, sobre el momento que atraviesa en el Barça y sobre sus intenciones alrededor de su futuro. La dirección deportiva tiene claro que unas de las máximas prioridades es lograr la continuidad de uno de los canteranos con más proyección del equipo y que, esta temporada, se está convirtiendo en una pieza fundamental para el esquema de Xavi Hernández.

El lateral zurdo no duda a la hora de responder qué planes tiene para los próximos años y ellos pasan por seguir vistiendo la camiseta blaugrana: "Sí, eso espero, eso espero". Pese a sus intenciones y a las del club, la renovación aún no ha podido cerrarse por los problemas económicos y, sobre todo, de límite salarial, que sufre la primera plantilla. En ese sentido, Balde reconoce que "Sí que es verdad que estuvo Jorge (Mendes) el otro día hablando aquí con Laporta y han tenido conversaciones. Mi intención es seguir aquí, pero lo que pueda pasar en el futuro no lo sé, lo dejo todo en sus manos, confío en él al máximo y espero que todo se solucione".

Alejandro Balde posa para SPORT en la Ciutat Esportiva | VALENTÍ ENRICH

Y es que Alejandro lo tiene claro: "Soy culé, me siento muy cómodo aquí y el día que debuté fue un sueño hecho realidad". Y, sin embargo, llegar a un acuerdo por su renovación no está siendo nada fácil, lo que supone un problema para el proyecto que está liderando Xavi Hernández desde el banquillo.