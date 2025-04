Balde cruza los dedos tras otra dosis de cruda realidad

Alejandro Balde no recibió este lunes buenas noticias. El desplazamiento a Madrid el fin de semana impidió que el lateral recibiera todos los chequeos por parte de los fisioterapeutas y recuperadores físicos -hay que recordar que no todos viajan a los partidos del Barça-. Hoy, sin embargo, el '3' fue examinado de nuevo y el 'feedback' que recibió no fue tan esperanzador como él deseaba.

Tras lesionarse en el isquiotibial en la primera parte del choque ante el Leganés, SPORT ya adelantó que el entorno del jugador temía que Alejandro se perdiera la final de Copa del Rey del próximo día 26, pronóstico que se confirmó este domingo. Sin embargo, el carrilero todavía guardaba cierta esperanza a la hora de poder recortar plazos y poder estar, al menos, en la ida de semifinales de Champions League -29 y 30 de abril-.

Lo cierto es que con el paso de las horas el lateral va entendiendo que el milagro va a ser casi imposible, de ahí que sus esfuerzos vayan a centrarse principalmente en estar a tope para poder jugar la vuelta de 'semis', el 6 o 7 de mayo. Presumiblemente, contra el Inter de Milán si los lombardos dejan en la cuneta al Bayern de Múnich.

Regresar ante el Valladolid, un deseo ambicioso

El fisioterapeuta Raúl Martínez, en quien el club deposita mucha confianza, trabaja con Balde desde hace mucho tiempo y en esta ocasión intentará que el '3' vuelva a estar disponible lo antes posible. El objetivo, que no es ni mucho menos sencillo, es recuperar al lateral de cara al choque frente al Valladolid, el último envite antes de las citadas semifinales de Champions. Así se lo han trasladado a un Balde que se mantiene positivo y animado pese a un contratiempo que le llega en probablemente el mejor momento de su etapa en el primer equipo del Barça.

El carrilero, que ya está mentalizado de hacer todo lo posible para recortar plazos, colgó este lunes una historia en Instagram con una imagen suya junto al emoticono de unos dedos cruzados. Alejandro sabe que no puede correr riesgos, y menos con su perfil tan explosivo, pero lo dará todo para poder ayudar al equipo de Flick en la vuelta semifinales.