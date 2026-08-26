Balde comunica al Barça su decisión y Flick le deja un recado

El entorno del FC Barcelona ha vivido días convulsos alrededor de la figura de Alejandro Balde. Lo que parecía una relación asentada sufrió un auténtico terremoto el pasado fin de semana tras la contundente decisión adoptada por Hansi Flick. El técnico alemán fue tajante en rueda de prensa al señalar que en este Barça solo hay sitio para quienes muestren la convicción absoluta de luchar por ser titulares en cada entrenamiento y partido.

Las palabras del míster pasaron de los micrófonos a los hechos el domingo, cuando Balde se presentó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper esperando viajar con el grupo y se encontró fuera de la lista de convocados frente al Elche. Una desconvocatoria de alcance que sorprendió por completo al lateral e impactó de lleno en el vestuario azulgrana.

Balde se ha entrenado como uno más con el Barça / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA

A raíz de todos estos hechos, los rumores sobre una posible salida en la recta final del mercado no tardaron en desatarse. Clubes de la Premier League, con el Manchester United a la cabeza, sondearon de inmediato la situación del carrilero zurdo (el United hace tiempo que lo sigue). Desde las oficinas de la entidad catalana no se veía con malos ojos una venta en caso de llegar una propuesta económica importante. Sin embargo, el escenario parece haber dado un giro: tal y como informa Fabrizio Romano y ha podido confirmar SPORT, Alejandro Balde ha transmitido formalmente al club su decisión de quedarse y pelear por el puesto.

Alejandro Balde, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

A partir de ahí, a no ser que la entidad azulgrana lo empuje y le comunique que no entra en los planes de Flick, el objetivo es seguir. El joven defensor asume el toque de atención de Flick como un aprendizaje necesario y una palanca de motivación para recuperar su mejor versión. Lejos de amedrentarse o buscar un traspaso, Balde afronta el reto con la máxima confianza y con la firme motivación de demostrarle al entrenador teutón que está preparado para asumir la titularidad indiscutible en el flanco izquierdo del Camp Nou.

ADN Barça

Formado desde niño en La Masia, Balde lleva el ADN Barça grabado en la piel y se resiste a abandonar el club de su vida por la puerta trasera. Aunque se trata de un lateral explosivo y con unas condiciones físicas y técnicas sobresalientes, el cuerpo técnico considera que aún está lejos de explotar todo su potencial. La respuesta del canterano ya está sobre la mesa de la dirección deportiva: responderá sobre el césped con trabajo y convicción.

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Flick, sobre su situación

En rueda de prensa, preguntado por Balde, Hansi Flick fue claro: "Es parte del equipo. Si juega o no ya lo veremos mañana. Puedo decir que he hablado con él y para mí es importante que esté 100% comprometido con nosotros y su situación. Tiene 22 años, es muy joven y tiene mucho potencial. Su primera temporada fue fantástica. Pero puede mejorar más. Siempre digo lo mismo, viene de La Masia y es fantástico ver cómo mejoran estos jugadores. Pero deben trabajar duro, día a día, y mejorar. Cada año hay que tres o cuatro jugadores nuevos de La Masia que también quieren jugar. Así es el fútbol y así es la vida. Deben estar comprometidos 100% con el fútbol profesional y darlo todo por su carrera".