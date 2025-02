Balde, clarísimo: cada día no es domingo

El fin de semana lo vivió el Barça desde la barrera, pendiente de lo que hicieran Real Madrid y Atlético, pero sin invertir demasiado tiempo en equivocarse de objetivo, que no era otro que ganar ante el Rayo Vallecano, en día y horario poco habitual, para seguir luchando por la Liga. Los resultados de sus rivales, sin embargo, convirtieron la visita de los vallecanos en trascendental.

No fue nada fácil y hubo que estar en tensión durante más de noventa minutos. Uno de los jugadores que lo dio todo, como siempre hace, es Alejandro Balde, que ejerció de lateral zurdo y durante muchas fases del encuentro fue prácticamente el mejor de su equipo. Lo intentó en todo momento cubriendo la banda izquierda, tanto en defensa como en ataque.

Ya vuelven a mandar en la Liga

También dio la cara sobre el césped cuando acabó: "Estoy contento, también hay que dar mérito a la fase defensiva, se ha hecho un trabajo increíbile, hemos sufrido y hay que saber sufrir y no todos los partidos se pueden ganar por 3-0". Y es que el Barça vuelve a mandar en la Liga: "Nos ponemos líderes, hemos mantenido la portería a cero y hemos sumado los tres puntos".

Sobre la jugada del penalti, Balde aseguró que "no he visto la jugada, pero por lo poco que he visto me ha parecido claro, un agarrón". Como así fue. Antes de despedirse, el lateral zurdo insistió en que "hay que saber sufrir, pero lo importante son los tres puntos". Y es que, tras atender a los empates de Real Madrid y Atlético, el Barça vuelve a dominar la clasificación de forma merecida con una victoria trabajada y peleada de inicio a final en la visita del Rayo a Montjuïc.