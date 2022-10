Balde, chico para todo

El joven jugador de la cantera de 18 años fue el elegido por Xavi para cubrir el lateral derecho en Mallorca Titular en los últimos seis partidos de Liga, realizó un partido notable sin pasar por problemas en defensa

Las lesiones sufridas por el Barça en el último parón de selecciones golpearon especialmente a la posición de lateral derecho. Cayó Bellerín y también los dos centrales que pueden jugar en la banda derecha, Araujo y Koundé. Además, Sergi Roberto, recuperado de las molestias en el tendón de Aquiles, estaba solo para jugar unos minutos en Mallorca. Así que Xavi tuvo que inventar el sábado, siendo Alejandro Balde el elegido para actuar en esa posición.

El técnico de Terrassa tenía varias opciones y probó durante la semana a varios jugadores. Marcos Alonso, Eric Garcia y Balde fueron examinados por Xavi, que se decantó por el joven jugador de la cantera, una de las grandes sorpresas de este curso. "Era la opción más natural. Balde ya conoce la pierna cambiada, ha estado bien en un partido muy posicional, donde casi no podías doblar", explicó el entrenador blaugrana sobre su decisión. Lo cierto es que Balde, que reconoció tras el choque que nunca había jugado en el lateral derecho, completó un partido más que bueno en una posición que no es la suya. Se vio poco exigido por el Mallorca en defensa. No tuvo demasiados problemas en este aspecto y dio salida de balón, sin incorporarse al ataque como en él es habitual por la falta de espacios. No tuvo que cometer ninguna falta y recibió dos, mientras realizó 85 pases con acierto.

FIJO EN LA LIGA

Balde se ganó la confianza de Xavi realizando una gran pretemporada y el técnico de Terrassa le ha convertido en un fijo en su defensa en la Liga. Ha disputado los últimos seis partidos ligueros, todos como titular, dejando en el banquillo a Jordi Alba y Marcos Alonso, que parece el elegido para la Champions. Ha dado ya tres pases de gol, uno contra la Real Sociedad y dos ante el Elche, y con 18 años se ha convertido ya en fijo en las convocatorias de la selección española sub-21. Balde, como admitió tras el partido de Mallorca, sabe que está ante la oportunidad de su vida y está dispuesto a todo para aprovecharla. Jugará donde le diga Xavi. También en el lateral derecho. El club lo valora y se estudia ya una propuesta de renovación de su contrato, que acaba en el 2024.