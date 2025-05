Balde se apunta al clásico

El FC Barcelona se ha puesto manos a la obra para preparar el clásico de Liga del domingo en Montjuïc ante el Real Madrid. Hansi Flick concedió una jornada de descanso después de la decepción en Milán y los futbolistas han vuelto con las pilas cargadas con Balde como uno de los efectivos.

El equipo quiere sacarse el mal sabor de boca de la eliminación frente al Inter venciendo al eterno rival y poniéndose virtualmente la Liga en el bolsillo. Hansi Flick está muy pendiente de la evolución de Balde, quien causó finalmente baja en Milán con la esperanza de que estuviera recuperado para el clásico. El canterano se incorporó por primera vez al trabajo con el grupo este jueves, por lo que apunta a poder jugar ya en el clásico.

Gerard Martín fue una buena solución, pero no rotó frente al Valladolid y el Inter y el esfuerzo acumulado es importante. El ex del Cornellà demostró estar preparado para grandes envites y, en caso de que Balde no tuviera buenas sensaciones, sería titular ante los blancos.

Sin embargo, Hansi Flick confía en que Balde complete bien las tres sesiones previas al choque, que pueda entrar en la lista y ser directamente titular ante el Real Madrid. Para el alemán es una pieza fundamental.

Otro jugador que trabaja para volver a una convocatoria es Marc Casadó, aunque en su caso estaría en el banquillo ante la falta de ritmo de competición y la consolidación del centro del campo compuesto por Frenkie de Jong y Pedri. Koundé es el otro lesionado que trabaja para estar pronto a disposición del entrenador alemán.

Actualmente, el único jugador lesionado de larga duración es Marc Bernal, quien está trabajando a buen ritmo para poder iniciar la próxima campaña con sus compañeros. Ter Stegen ya se recuperó de su lesión de rodilla, jugó en Valladolid, aunque en el clásico seguirá Szcezsny, tal y como confirmó Hansi Flick.