Balde, ¿aniversario con sorpresa?

Alejandro Balde (18 d’octubre del 2003, Barcelona) cumple este sábado 22 años. Su primer partido oficial con el primer equipo llegó el 14 de septiembre de 2021, cuando entró por Jordi Alba en un partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Han pasado cuatro años y Balde se ha consolidado como el relevo generacional del que para muchos es el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça.

Esta tarde (16.15 h.) se espera que sea titular ante el Girona, aunque podría ser en una posición menos habitual por las bajas. Flick cuenta con muchas ausencias en la delantera y una de las opciones imaginativas es recuperar al Balde extremo, una posición que conoce desde pequeño.

Balde empezó jugando de '9' y llamó la atención del Barça, que lo fichó del Espanyol. En fútbol '7' alternaba esta posición con la de lateral y a medida que pasaron los años también incorporó su faceta de extremo. Era un Balde mucho más cerca del gol.

"Jugaba de delantero, metía muchos goles, y hacía crecer a los compañeros. Era el jugador que quieres entrenar", recordó Balde en un documental de 'Barça One' sobre su etapa en el benjamín del Barça. Su velocidad siempre ha hecho que siempre sea una opción para la delantera, pero ha sido mucho más diferencial como lateral en la élite. El motivo es que es un futbolista que necesita campo para explotar sus mejores cualidades.

Carles Martínez, que fue su entrenador en el Infantil A, recordaba a SPORT en 2023 la importancia de Xavi en la explosión de Balde en el primer equipo. "Cuando vi como jugaba Balde en su primera época en el primer equipo pensé que necesitaba un entrenador que le diera confianza. Y Xavi se la ha dado. Y ahora veo al Balde feliz que se expresa como cuando era infantil y cadete. Ahora puede subir por la banda con potencia, fuerza y velocidad superando líneas y los rivales no saben como pararlo. Ya no es el Balde que quería cumplir, ahora disfruta en el campo".

El mejor Balde se ha visto llegando desde atrás con sus clásicas conducciones superando rivales. En ocasiones incluso por los carriles interiores, superando a tres o cuatro rivales. Partiendo de posiciones más ofensivas le ha costado más porque tiene menos espacio y es un escenario que exige más recursos para superar a los rivales. Además és más previsible porque ya no llega por sorpresa y el lateral del rival tiene una referencia mucho más clara de su posición.

Su padre, explicó el propio futbolista, era un central de los que "si pasaba la pelota, no lo hace el jugador". Pero Balde siempre ha destacado sobre todo por su espíritu de delantero. Él mismo lo reconoce, cuando empezó a jugar en fútbol 11, no quería jugar nunca de lateral. Esta tarde puede volver a sentirse extremo ante el Girona. Con Rashford de '9' por obligación, y las bajas de Ferran y Raphinha, Flick solo tiene las opciones de Fermín, Dro o el propio Balde para la banda izquierda.