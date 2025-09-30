Balde, alta médica para el PSG

Alejandro Balde será la gran novedad de la lista de convocados del Barça para recibir al PSG en la Champions. El lateral zurdo ha recibido ya el alta médica y estará a disposición de Hansi Flick para reaparecer en uno de los duelos más interesantes de la temporada. Balde llevaba ya varios días entrenándose con el resto de sus compañeros, pero no estuvo en la convocatoria ante la Real Sociedad por precaución. Ahora sí que vuelve y podría tener opciones de jugar algunos minutos.

Balde sufrió una lesión en el bíceps femoral en septiembre y se ha perdido prácticamente el inicio de la temporada. Ante sus antecedentes con dolencias musculares, el cuerpo técnico ha querido que se restableciera totalmente para volver al verde y ahora estaría en plenitud aunque le falta ritmo de juego.

Habrá que ver qué es lo que decide Flick, aunque Gerard Martín ha ido jugando en esa posición, aunque el entrenador también ha colocado a Eric Garcia e, incluso, Araujo en momentos determinados para cubrir el lateral. El joven Jofre Torrens también tuvo algunos minutos.

Tal y como Flick suele gestionar el regreso de los futbolistas una vez se recuperan de sus lesiones, lo lógico es que Balde solo vuelva con algunos minutos en el caso de ser necesario e irá incrementando su participación a medida que se vaya sientiendo plenamente recuperado y con ritmo. El regreso del lateral es muy importante para el entrenador alemán ya que se trata de uno de los titulares indiscutibles.