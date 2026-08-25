Las dos balas de Flick que dan la razón al mercado del Barça

El Barça no podía haber empezado mejor LaLiga. Un 0-5 contra el Elche en el Martínez Valero, con autoridad desde el primer minuto y una sensación que va mucho más allá de una goleada: Hansi Flick ha ganado nuevas armas para hacer todavía más imprevisible a su equipo. El mercado no solo ha añadido nombres a la plantilla, sino perfiles capaces de cambiar el ritmo de los partidos y de abrir una vía que el Barça no había explotado tanto en anteriores temporadas.

Karim Adeyemi y Anthony Gordon fueron dos de las grandes apuestas del verano y ya han dejado su primera carta de presentación. Las dos peticiones de Flick aportan vértigo, presión y una velocidad diferencial cuando el rival deja espacios. Ante el Elche, uno marcó como titular y el otro entró desde el banquillo para aprovechar el desgaste rival con dos asistencias. Dos perfiles diferentes para una misma idea: acelerar cuando el partido lo permite.

El Elche abrió la puerta y Adeyemi lo aprovechó

El Elche quiso ser valiente. Salió a buscar al Barça arriba, adelantó líneas y trató de dificultar la salida de balón azulgrana. La propuesta tenía sentido, pero también escondía un riesgo evidente: dejar metros a la espalda de la defensa ante un equipo que ahora cuenta con futbolistas capaces de recorrerlos a una velocidad diferencial.

Adeyemi fue el primero en aprovecharlo. Titular en la izquierda, el alemán participó activamente en la presión que exige Flick y tuvo una presencia constante en campo rival. Se vació en la presión, atacó la profundidad y terminó encontrando el premio justo antes del descanso anotando el 0-2 en una transición, después de un primer tiempo de mucho desgaste físico.

Adeyemi celebrando su primer gol con el Barça / FCB

Su actuación refleja parte de lo que buscaba Flick con su incorporación. No se trata únicamente de tener un extremo rápido, sino de disponer de un futbolista capaz de presionar, correr al espacio y convertir una recuperación en una ocasión de gol en muy pocos segundos.

Adeyemi puso sobre el césped una de las grandes novedades que el técnico alemán quería incorporar a su Barça: la posibilidad de que una recuperación no tenga que acabar necesariamente en una larga secuencia de pases. A veces bastará con encontrar al alemán en carrera.

Gordon cambia el ritmo

Gordon entró en el minuto 64 por el propio Adeyemi y tuvo un impacto inmediato. El inglés dejó en apenas seis minutos dos asistencias en acciones de contraataque. Primero asistió a Raphinha y después, regalándosela a puerta vacía, a Fermín.

Más allá de las asistencias, su entrada permitió al Barça aprovechar mejor los espacios cuando el Elche empezaba a acusar el desgaste. Gordon aceleró las transiciones y amenazó constantemente con atacar la espalda de la defensa, una característica especialmente valiosa cuando el rival ya está obligado a adelantar sus líneas.

El partido del Martínez Valero fue, en ese sentido, una primera demostración de las posibilidades que ofrecen las dos incorporaciones. Flick no necesita que ambos estén siempre sobre el césped para sacarles partido. También puede utilizarlos como revulsivos cuando el encuentro empieza a romperse.

Gordon celebra con Fermín su segunda asistencia / FCB

Del dominio del balón al dominio del espacio

El Barça mantiene su apuesta por el balón y el juego posicional, pero ahora cuenta con una variante especialmente interesante: atacar rápidamente después de recuperar la posesión. Esta posibilidad puede ser muy valiosa en determinados escenarios.

En partidos de LaLiga fuera de casa, cuando los rivales se atrevan a presionar arriba, y en la Champions, donde los grandes equipos también pueden conceder metros a la espalda de su defensa. Ahí, la velocidad de Adeyemi y Gordon puede convertir una recuperación en una ocasión en apenas unos segundos.

También puede ser un recurso cuando el Barça se adelante en el marcador y el rival tenga que asumir riesgos. Si el contrario adelanta sus líneas para buscar el empate, Flick puede recurrir a uno de sus extremos para atacar esos espacios con piernas frescas.

El Barça todavía está en agosto y queda mucha temporada por delante, pero las primeras señales son alentadoras. Adeyemi y Gordon ya han mostrado algunas de las cualidades por las que Flick insistió en sus incorporaciones, precisamente en un partido que terminó siendo un escenario perfecto para ponerlas a prueba.

El estreno ante el Elche fue solo el primer capítulo, pero dejó una pista importante sobre el nuevo Barça. El mercado le ha dado a Flick velocidad, profundidad y una amenaza que hasta ahora no tenía.