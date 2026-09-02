El balance financiero del mercado del Barça: Casadó 'descuadra' la balanza

El FC Barcelona concluye una ventana de traspasos de mucha actividad, con una inversión muy superior a la de veranos anteriores. La consecución de la regla 1:1 del fair play financiero ha otorgado al club la capacidad de operar con normalidad económica y competir de tú a tú en el mercado internacional frente a las principales potencias del fútbol europeo.

Capítulo de Altas

El desembolso total en la contratación de futbolistas asciende a 172,5 millones de euros:

Anthony Gordon: La operación principal del mercado azulgrana, cerrada en 70 millones de euros fijos más 10 millones en variables.

Rodri: Incorporación de primer nivel para la medular por un montante fijo de 60 millones de euros.

Karim Adeyemi: Fichaje para la parcela ofensiva por 22 millones de euros fijos más 5 millones en variables.

Jesse Bisiwu: Extremo belga contratado por 8,5 millones de euros.

Dominik Livakovic: Refuerzo para la portería por un coste de 2 millones de euros.

Gabriel Jesus: Movimiento de última hora por 10 millones de euros.

Cancelo: Repite, esta vez en propiedad, pero llega a coste cero.

Anthony Gordon celebra su gol ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

Capítulo de Bajas

En el apartado de salidas, la entidad ha generado 92 millones de euros en ingresos por ventas directas, sin contar lo cobrado por derechos de formación por traspasos como Cucurella o Nico González. La Masia ha ejercido un rol protagonista en esta parcela, garantizando un beneficio neto al tratarse de jugadores amortizados y asegurando altos porcentajes de futuras ventas en casi todos los traspasos:

Ferran Torres: Traspasado al PSG por 48,5 millones de euros, constituyendo la mayor venta del verano.

Tommy Márquez: Traspaso que deja 11 millones de euros en las arcas del club.

Héctor Fort: Salida fijada en 8,5 millones de euros, reservándose el club un 50% de futura venta.

Toni Fernández: Operación cerrada con el Venezia por algo más de 4 millones de euros.

Álvaro Cortés: Traspaso por algo más de 3 millones de euros.

Guille Fernández: Traspaso por unos tres 'kilos' por el 50%.

Iñaki Peña: Traspasado al Panathinaikos por 3 millones.

Ansu Fati: El Mónaco ejerció la opción de compra por 11 millones.

Ferran, autor de un doblete en su estreno / PSG

En la balanza de salidas no se pudieron concretar dos operaciones estratégicas: la venta de Marc Casadó, que terminó cayéndose a última hora, y la de Alejandro Balde, por quien no se consolidó su traspaso.

Balance económico y gestión deportiva

La diferencia entre la inversión realizada (172,5 millones) y los ingresos obtenidos por traspasos (92 millones) arroja un saldo negativo de aproximadamente 80,5 millones de euros en este mercado. Más allá de los números, esta ventana de traspasos ha destacado por el trabajo técnico de Deco y su mano derecha, João Amaral, quienes han operado a destajo para perfilar la plantilla. La gestión de la dirección deportiva ha estado marcada por el sigilo y la máxima discreción.

Joan Laporta con Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barça / FCB

Movimientos de envergadura, como la llegada de Anthony Gordon o las gestiones por Gabriel Jesus, se mantuvieron alejados del foco público hasta su resolución. Con esta estrategia, el club azulgrana marca un cambio de rumbo respecto a ventanas anteriores, imponiendo hermetismo en las negociaciones para evitar filtraciones mediáticas durante el proceso.