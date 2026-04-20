El bajón del Arsenal calienta el nombre de Julián Álvarez

Julián Álvarez es el delantero del momento en el fútbol europeo. Su rendimiento con el Atlético de Madrid lo ha convertido en el delantero más codiciado en estos momentos y el FC Barcelona lo tiene apuntado en el número 1 de su lista de prioridades para ocupar la posición de 9 que puede dejar Robert Lewandowski.

El fichaje de Julián Álvarez no es fácil por muchos motivos. El principal es el precio superior a los 100 millones de euros. Una cantidad que puede ir en aumento a medida que se suman candidatos para incorporar al delantero colchonero.

En Inglaterra aseguran que sería el golpe de efecto del Arsenal en caso de que continúe el bajón de juego que lo ha dejado de ser candidato para el 'póker' de títulos a quedarse quizá sin ninguno. Los 'gunners' estarían dispuestos a lanzar la casa por la ventana por el futbolista, incluyendo ventas importantes como sería la de su actual delantero Kai Havertz.

Havertz podría salir del Arsenal en caso de que los 'gunners' se lancen a por Julián Álvarez / DPA vía Europa Press

La preocupación en el Emirates es evidente. El equipo ha visto como el Manchester City le ha recortado la ventaja en la Premier League, que es solo de tres puntos con un partido menos para los 'citizens'. Al mismo tiempo, en poco tiempo quedó eliminado por el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, perdió la final de la Copa de la Liga ante el propio City y en la Champions League las pasó canutas para eliminar al Sporting Club de Portugal y acceder a las semifinales.

Eliminatoria clave

Precisamente, Atlético de Madrid y Arsenal se medirán en unas semifinales, con la ida el 19 de abril en el Metropolitano y la vuelta el 6 de mayo en el Emirates Stadium. Otra exhibición de Julián Álvarez en esta eliminatoria y la eliminación londinense podrían intensificar los movimientos para que el ariete argentino pueda recalar la próxima campaña en la capital inglesa.

El Chelsea también anda tras sus pasos, pero su proyecto se está tambaleando con el peligro de quedarse fuera de la Champions League, algo que le alejaría de cualquier intento de fichar a un futbolista que a sus 26 años tiene hambre de títulos y quiere estar en primera línea del fútbol europeo.

Julián Álvarez feu campeón del mundo con Argentina en Qatar / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El Mundial también marcará el devenir de un Julián que ya es campeón del mundo, pero cuyo rol está subiendo en importancia respecto al joven que empezó a asombrar en Qatar 2022. Su cotización puede subir aún más si se sale con Argentina en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El Barça sería prioritario

La propuesta de ser el líder de un Arsenal ambicioso es seductora, pero mucho más la del FC Barcelona. El club blaugrana está formando un equipo joven y muy atractivo para un delantero que quiere ser diferencial. El ciclo de Robert Lewandowski está llegando a su fin y el Barça necesita un crack en la punta de lanza. Con Ferran Torres, al que solo le resta un año de contrato, no es suficiente.

En la entidad barcelonista saben que deberían afrontar una operación financiera majestuosa y que debería implicar también alguna venta importante. Una decisión casi obligada si el equipo quiere aspirar a la Champions League la próxima temporada. Los refuerzos son imprescindibles, tanto en defensa, con Bastoni como el elegido, como en la delantera, con Julián Álvarez como el futbolista que más gusta.

El FC Barcelona, con su mejoría económica, debe pensar en grande y ello pasa por la incorporación de futbolistas de gran nivel, que retoquen posiciones fundamentales. En este sentido, Julián Álvarez, rodeado de Pedri, Fermín, Gavi o Dani Olmo podría ser un espectáculo, pero caro. Y luchar contra equipos de la Premier League, con su gran músculo económico, todavía lo hace más difícil.