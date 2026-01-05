FC BARCELONA
Dos bajas importantes en el Athletic, rival del Barça en la Supercopa
Ernesto Valverde se lleva a 25 jugadores a Arabia Saudí
El FC Barcelona y el Athletic se enfrentan en la primera de las semifinales de la Supercopa. Lo harán este miércoles en Jeddah (Arabia Saudí) a partir de las diez de la noche hora local, dos horas menos en España. Ambos equipos ya viajan este lunes hacia Arabia Saudí, donde se entrenarán el martes y sus respectivos entrenadores, así como un jugador por bando, realizarán una rueda de prensa previa.
Hansi Flick presenta las bajas de Gavi y Christensen, mientras Ronald Araujo viaja a Jeddah, aunque no se sabe si estará disponible para el partido. El uruguayo decidirá tras haberse reincorporado a los entrenamientos la semana pasada tras un mes de baja por un problema de salud mental. También ha facilitado ya la lista de convocados, Ernesto Valverde, que cuenta con dos bajas importantes en defensa, pues no ha podido recuperar ni a Yuri Berchiche ni a Aymeric Laporte. Tampoco estarán el sancionado Yeray ni los lesionados de larga duración: Maroan, Beñat Prados y Egiluz.
Valverde desplaza a Jeddah a 25 jugadores. Son los siguientes: Unai Simón, Padilla, Santos (porteros); Gorosabel, Vivian, Paredes, Areso, Lekue, Adama, Monreal (defensas); Vesga, Sancet, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez, Rego, Selton, Eder García (centrocampistas); Berenguer, Nico Williams, Iñaki Williams, Guruzeta, Nico Serrano, Robert Navarro e Izeta (delanteros).
La expedición del Athletic tiene previsto llegar a Jeddah a las 23.30 horas de la noche de este lunes. Se trasladará de inmediato al Hotel Hyatt Jeddah. Se entrenará el martes en el Alinma Stadium y atenderán a los medios de comunicación Ernesto Valverde e Iñaki Williams. El delantero hizo unas declaraciones la semana pasada que no gustaron en Arabia y que merecieron un toque de atención de su entrenador. "Jugar la Supercopa en Arabia es una mierda", dijo el futbolista. El capitán del club de San Mamés intentará arreglarlo en Jeddah.
- Maldini desgrana la victoria del Barça con matices: 'Joan García, clave, pero…
- Real Madrid - Barça, en directo: Clásico de Liga Endesa de baloncesto en vivo hoy
- Mercado de fichajes, hoy 4 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Lo que no se vio del Espanyol - Barça: Joan 'sacrificó' a Gerard Martin, el 'toque' de Manolo a Dmitrovic y tensión en la grada
- Real Madrid - Real Betis: resultado, resumen y goles del partido de LaLiga
- Raphinha cambia al Barça: los números que explican su impacto total
- Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
- El Girona ya sabe cuál es la clave para cerrar el fichaje de Ter Stegen