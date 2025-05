Las bajas de Barcelona e Inter para la vuelta de semifinales de Champions League

A poco más de 24 horas para el decisivo encuentro de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, el conjunto azulgrana afronta el partido con bajas significativas.

Tras el vibrante empate 3-3 en la ida disputada en el Estadi Olímpic Lluís Companys, la eliminatoria se decidirá en el Giuseppe Meazza, y las ausencias en el lado culé, así como la duda con Pavard y Lautaro en el Inter, añaden un componente adicional con la final de Múnich en el horizonte.

Las bajas del FC Barcelona

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega a Milán con una defensa mermada por las lesiones. Alejandro Balde, habitual lateral izquierdo, ha quedado fuera de la convocatoria debido a un retroceso en su recuperación, lo que ha obligado al técnico a considerar alternativas poco convencionales. Íñigo Martínez, central zurdo, apunta a ocupar el lateral izquierdo, mientras que Eric García podría ser el elegido para el lateral derecho, ante la ausencia de Jules Koundé, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo durante el partido de ida y está descartado para este encuentro.

En el centro del campo, el Barça también presenta ausencias notables. Marc Casadó, Pablo Torre y Marc Bernal no estarán disponibles por lesión, mientras que el portero Marc-André ter Stegen no está inscrito en la competición europea. La buena noticia para los culés es la inclusión de Robert Lewandowski en la convocatoria, tras superar la lesión muscular. Aunque inicialmente se espera que comience en el banquillo, no se descarta su participación durante el encuentro.

Así, de la convocatoria de Flick han quedado fuera Ter Stegen, Balde, Koundé, Pablo Torre, Marc Casadó y Marc Bernal.

Las bajas del Inter de Milán

El equipo italiano, por su parte, también enfrenta problemas físicos en su plantilla. La principal preocupación es la situación de Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en los flexores del muslo izquierdo durante el partido de ida. Aunque su presencia en el encuentro de vuelta no está garantizada, se espera que al menos esté disponible en el banquillo.

Además, otro de los futbolistas que llegará justo para el partido es Benjamin Pavard, quien se lesionó del tobillo ante la Roma el mes de abril. El defensa, pese a que ha saltado con sus compañeros a entrenar este lunes en la previa del encuentro, ha tenido que abandonar la sesión antes de tiempo por molestias, por lo que parece que Inzaghi no podrá contar con él.

Por otro lado, Valentín Carboni sigue con su proceso de recuperación tras romperse los cruzados el pasado mes de octubre.