Una baja sensible en la vuelta al trabajo del Barça

Necesarios dos días de descanso los que ha disfrutado la primera plantilla del Barça después de una gira repleta de horas de avión, de calor, humedad, jet lag y cansancio acumulado. Los futbolistas han podido desconectar minimamente (Lewandowski, por ejemplo, se fue a su casa de Mallorca nada más llegar para estar un poco con la familia) antes de afrontar el tramo final de la pretemporada, Ahora sí llega la hora de la verdad.

Flick y su staff han programado para este jueves una doble sesión con entrenamiento a las 9:30 y a las 18:00. La plantilla se quedará a comer y hará piña en la Ciutat Esportiva Joan Gamper pensando ya en ese compromiso del domingo ante el Como en el Trofeu Joan Gamper. El primer rival serio de verdad y de entidad con el que se verá las caras el cuadro azulgrana.

SIGUEN LOS CANTERANOS

En ese regreso al tajo, tal y como adelantó SPORT, Flick contó de nuevo con los canteranos que se llevó a la gira. Jofre, Dro, Guille Fernández y Toni Fernández siguen en dinámica de la primera plantilla y, salvo sorpresa, serán de la partida el domingo para el encuentro ante el equipo de Cesc Fàbregas. El técnico teutón pospone esa segunda criba pensando en la confección final del primer plantel barcelonista.

Ferran Torres marcó un doblete en Seúl / Valentí Enrich

Otra de las novedades ha sido la baja por una sobrecarga de Ferran Torres. El de Foios, que ya no participó en el partido del lunes frente al Daegu, trabajó al margen con los fisios y es seria duda para el encuentro ante los italianos. El objetivo es que llegue al 100% para el debut liguero en Mallorca del próximo día 16.

Ferran ha sido uno de los protagonistas estos días por tierras asiáticas después de anotar un doblete en el segundo partido ante el Daegu. Demostrando que la apuesta de Flick de colocarlo de '9' el año pasado tendrá continuidad este próximo curso. Y que el de Foios está magníficamente adaptado a esta demarcación de punta de lanza. Lleva el gol en la sangre.