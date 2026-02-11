La baja de Rashford ante el Atlético, una mera precaución

Marcus Rashford no se ejercitó esta mañana sobre el césped del campo Tito Vilanova en la última sesión antes de viajar a Madrid. El delantero británico, que sí acudió a la Ciutat Esportiva esta mañana, trabajó al margen y finalmente no formará parte de la expedición azulgrana para el partido de Copa del Rey de mañana. El delantero llegó alrededor de las 10.20 horas, unos 50 minutos más tarde que los jugadores disponibles, con permiso del club y se quedó en el gimnasio y siendo evaluado por los servicios médicos.

El club azulgrana emitió un comunicado confirmando que el jugador no viajará y causará baja ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, según ha podido saber SPORT de fuentes cercanas al futbolista, la decisión responde más a una medida de precaución que por unas molestias preocupantes. Rashford sigue doliéndose de golpe recibido en el partido del pasado fin de semana frente al Mallorca y, aunque existe dolor, el cuerpo técnico ha preferido no asumir riesgos.

En el club confían totalmente en que el delantero pueda estar disponible el próximo lunes para el compromiso liguero ante el Girona. De hecho, la idea es que el próximo viernes se ejercite con total normalidad con el grupo en el entrenamiento de recuperación. En ese contexto también habrá que ver la evolución de Raphinha, ya que si el brasileño no llega a tiempo, Rashford podría ocupar su lugar en el once en Montilivi.

Encantados con ‘Rashy’

La ausencia del británico llega en un momento en el que el club está plenamente satisfecho con su rendimiento. En la entrevista exclusiva concedida ayer a SPORT, Deco fue claro al hablar del delantero británico: “Estamos muy contentos con él. Yo creo que no es fácil venir aquí. Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una exigencia enorme en un club como el Manchester United. Después estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, se habría quedado con él; lo sé porque he hablado con gente de allí. Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Nosotros hemos sido capaces de conseguir una cesión. El hecho de venir aquí rebajándose el sueldo para poder hacerlo es una demostración clara de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho”.

Además, el director deportivo confirmó que no hay ninguna penalización por no ejecutar la opción de compra por lo que, si nada cambia, el Barça ejecutará esa opción de compra fijada en torno a los 30 millones de euros al Manchester United para quedarse definitivamente con el futbolista. De momento, la prioridad es recuperarlo sin riesgos y que vuelva cuanto antes al césped para un tramo de temporada decisivo.