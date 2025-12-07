Baja importante para el Eintracht antes de visitar al Barça

El Eintracht Frankfurt visitará el Spotify Camp Nou en un momento muy delicado de la temporada. El equipo alemán encadena tres partidos consecutivos sin ganar: empató ante el Wolfsburg (1-1) y sufrió dos goleadas frente a Atalanta (0-3) en la Champions League y Leipzig (6-0) en la Bundesliga. Los de Dino Toppmöller no encuentran la fórmula de la regularidad y este martes se verán las caras contra un FC Barcelona que cada vez se parece más al de la temporada pasada.

Por si su dinámica no fuera suficientemente negativa, el Eintracht también deberá sobreponerse a un nuevo contratiempo en forma de lesión. Este sábado, en la derrota contra el Leipzig, Michy Batshuayi se hizo daño en el pie. Toppmöller no quiso marcar un tiempo de baja concreto para el delantero belga en rueda de prensa, pues serán las pruebas médicas las que determinen el alcance de los problemas físicos, pero sí que avisó que "no tenía buena pinta" y que el atacante "no podrá reaparecer antes de Navidad".

Aunque Batshuayi no es uno de los futbolistas más importantes del Eintracht y solo ha marcado un gol en lo que llevamos de temporada (de hecho, ayer fue titular por primera vez desde el mes de abril), cabe recordar que el cuadro alemán también tiene en el dique seco a su delantero centro referencia, Jonathan Burkardt.

El belga tenía muchas opciones de salir de inicio en el Camp Nou, pero desde Alemania se apunta que sufre una fractura en el metatarso. Toppmöller tendrá que encontrar una solución de garantías en una plantilla que está recibiendo muchas críticas a raíz de su pobre rendimiento y los malos resultados. Elye Wahi podría ser el escogido, pero en los últimos compromisos no ha ido convocado por decisión técnica.