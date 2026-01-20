Otra baja en el Barça Atlètic: Parriego rescinde

Días de muchísimo trabajo en las oficinas del Barça Atlètic. En SPORT adelantamos las salidas de Mamadou Mbacke y Andrés Cuenca, que abandonarán los próximos días la entidad catalana. El senegalés se irá a la MLS (Saint Louis City) y el central andaluz apunta al Como, que lo cedería ya inmediatamente para que pueda foguearse).

Más allá de estas dos salidas y de la renovación que también hemos avanzado de Juan Hernández, este martes se ha producido otra baja. El club azulgrana ha hecho oficial que Marcos Parriego rescinde su contrato después de un año y medio vistiendo la casaca barcelonista.

DOS MINUTOS SOLO CON BELLETTI

Apenas ha contado estos meses el jugador para Juliano Belletti. Entre lesiones y poca participación, apenas ha sumado dos minutos, los que tuvo ya con el 4-1 en el marcador en reus hace un par de semanas. Prácticamente invisible para el técnico brasileño, el jugador formado en el Rayo Vallecano arrancará ahora una nueva andadura. Todavía no ha anunciado dónde va a seguir su carrera.

El curso pasado sí tuvo algo más de incidencia en el Juvenil A con Belletti en el triplete (Liga, Copa del Rey y Champions) que logró el Barça.

RASTREO

Todo esto lleva a que en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se esté rastreando el mercado para la llegada de dos o tres fichajes. La prioridad ahora es el central. Con las salidas de Mbacke y Cuenca Belletti se queda solo con Álvaro Cortés como central sano y con ficha del filial. Se rastrea el mercado nacional e internacional para que lleguen una o dos piezas de garantías. Además, también se persigue un extremo.