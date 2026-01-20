FC BARCELONA
Otra baja en el Barça Atlètic: Parriego rescinde
El filial azulgrana ha anunciado en su cuenta oficial que el futbolista madrileño deja la disciplina del club
Días de muchísimo trabajo en las oficinas del Barça Atlètic. En SPORT adelantamos las salidas de Mamadou Mbacke y Andrés Cuenca, que abandonarán los próximos días la entidad catalana. El senegalés se irá a la MLS (Saint Louis City) y el central andaluz apunta al Como, que lo cedería ya inmediatamente para que pueda foguearse).
Más allá de estas dos salidas y de la renovación que también hemos avanzado de Juan Hernández, este martes se ha producido otra baja. El club azulgrana ha hecho oficial que Marcos Parriego rescinde su contrato después de un año y medio vistiendo la casaca barcelonista.
DOS MINUTOS SOLO CON BELLETTI
Apenas ha contado estos meses el jugador para Juliano Belletti. Entre lesiones y poca participación, apenas ha sumado dos minutos, los que tuvo ya con el 4-1 en el marcador en reus hace un par de semanas. Prácticamente invisible para el técnico brasileño, el jugador formado en el Rayo Vallecano arrancará ahora una nueva andadura. Todavía no ha anunciado dónde va a seguir su carrera.
El curso pasado sí tuvo algo más de incidencia en el Juvenil A con Belletti en el triplete (Liga, Copa del Rey y Champions) que logró el Barça.
RASTREO
Todo esto lleva a que en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se esté rastreando el mercado para la llegada de dos o tres fichajes. La prioridad ahora es el central. Con las salidas de Mbacke y Cuenca Belletti se queda solo con Álvaro Cortés como central sano y con ficha del filial. Se rastrea el mercado nacional e internacional para que lleguen una o dos piezas de garantías. Además, también se persigue un extremo.
La lesión de Sama Nomoko ha dejado tocada esa demarcación y aún le queda a Óscar Ureña para regresar. Falta también cerrar esa incorporación del egipcio Hamza Abdelkarim. Y aún puede caer alguna salida sorpresa más. Hace unos días, en SPORT comentábamos también que el filial andaba tras los pasos del croata Leon Jakirovic, también central zurdo, que juega en el Dinamo Zagreb. Milan e Inter están en una pugna por hacerse con sus servicios.
