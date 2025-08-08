Baile de dorsales en la portería del Barça

El FC Barcelona decidió retirarle la capitanía a Marc-André ter Stegen mientras no se resuelva el expediente disciplinario que se le abrió. Fue la consecuencia a la negativa del futbolista de dar su consentimiento al informe médico sobre el tiempo de baja a una intervención quirúrgica por sus problemas lumbares. Este viernes, además, el club blaugrana fue un paso más allá y dejó sin dorsal al portero alemán. Una guerra abierta que necesita una resolución a la máxima celeridad por el bien de todas las partes.

Mientras tanto, la apuesta del club catalán en la portería es la de Joan Garcia. El Barça firmó al exguardameta del Espanyol abonando su cláusula de rescisión (25 millones de euros más IPC) para darle las llaves de la portería blaugrana del presente y del futuro. Así lo ha demostrado Flick en la pretemporada con un pleno de tres titularidades y permitiendo que el de Sallent luzca el dorsal '1' en todos ellos: tanto en la camiseta como en los guantes. Un detalle nada menor.

El segundo portero de esta nueva temporada será Szczesny, quien firmó su renovación con el club culer por dos temporadas más: hasta el 30 de junio de 2027. A la espera de que la entidad blaugrana le pueda inscribir (igual que a Joan Garcia), la idea que se contempla en estos momentos es la de darle el dorsal '13'.

Tres dorsales para cinco porteros

Un número que es propiedad de Iñaki Peña (el único portero inscrito por el momento), pero de quien se espera que se pueda resolver su futuro en los próximos días, con el Como interesado en hacerse con sus servicios. Recordemos, que el equipo italiano es el rival del Barça en el Trofeu Joan Gamper de este domingo y será entonces cuando se puedan intensificar los contactos entre ambas partes de manera presencial.

¿Y qué le deparará a Ter Stegen? La ruta con la que trabaja el club hasta que no logre rescindir su contrato, que le vincula al Barça hasta el 30 de junio de 2028, o recibe la baja federativa, es la de dejarle el dorsal '25'. Hasta que los trámites legales no lleguen a buen puerto, el FC Barcelona no le puede dejar sin dorsal.

Por este motivo, se le cedería el número que ahora es propiedad de Szczesny. Ahora bien, cabe la pequeña posibilidad de que este termine en manos de Diego Kochen, quien sigue postulándose como tercer portero para el curso 2024/25, tal y como se ha demostrado en la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur; aunque lo más probable es que mantenga el '31' con ficha del filial. Recordemos que LaLiga tan solo permite que los porteros luzcan tres dorsales: el '1', el '13' y el '25'.