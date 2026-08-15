El mercado de fichajes todavía no ha terminado y en el Barça queda mucho por decidir, pero el movimiento de entradas y salidas también tendrá consecuencias en otro apartado que cada verano genera mucha expectativa: los dorsales. La salida de algunos futbolistas y la llegada de nuevos jugadores dibujan un escenario con varios números disponibles y algunas decisiones que todavía están pendientes de resolver. Se viene baile de dorsales en el Barça.

El primer movimiento ya está confirmado. La salida de Marc-André Ter Stegen deja libre el número '1' y LaLiga ya ha dado el visto bueno para que Joan Garcia herede el dorsal. El portero catalán llevó el '13' durante su primera temporada como blaugrana, pero ahora pasará a lucir el número que durante años identificó al alemán. Su antiguo dorsal, precisamente, tendrá nuevo dueño: Szczesny dejará el '25' que ha llevado desde su llegada al Barça para quedarse con el '13'.

También está libre el '2', aunque en este caso todo apunta a que tiene nombre y apellido. Joao Cancelo podría recuperar el dorsal que ya lució durante los seis meses de su última cesión en el Barça la temporada pasada y que también llevó durante su primera etapa en el club. La confirmación definitiva de su fichaje será la que termine de despejar la incógnita.

Araujo y Ferran, dos dorsales libres de peso

Más interesante es el caso del '4'. La cesión de Araujo al Liverpool deja libre uno de los dorsales con más peso histórico del Barça y abre una nueva posibilidad de cambio en la plantilla: Eric Garcia podría heredar el número. El de Martorell lleva el '24' desde que regresó al club en 2021, pero ya ha demostrado que el '4' no le es extraño. De hecho, durante el Mundial con España ha utilizado el mítico dorsal.

Y aquí aparece una segunda opción cargada de simbolismo. Rodri podría ser candidato al '4' si finalmente acaba convirtiéndose en nuevo jugador del Barça. El centrocampista, discípulo avanzado de Guardiola en el City, podría recoger la estela de otros grandes centrocampistas que han lucido ese número en las últimas décadas, como Cesc Fàbregas o Ivan Rakitic. Una cuestión de nostalgia, pero también de jerarquía.

La numeración del Barça a día de hoy 1 - Joan Garcia

2 - Libre

3 - Balde

4 - Libre

5 - Cubarsí

6 - Gavi

7 - Libre

8 - Pedri

9 - Libre

10 - Lamine Yamal

11 - Raphinha

12 - Libre

13 - Szczesny

14 - Libre

15 - Christensen

16 - Fermín López

17 - Casadó

18 - Gerard Martin

19 - Bardghji

20 - Dani Olmo

21 - Frenkie de Jong

22 - Bernal

23 - Kounde

24 - Eric Garcia

25 - Libre *Adeyemi, Gordon y Bisiwu, sin dorsal oficial

El '7' es otro de los números que puede provocar movimiento. Ferran Torres lo ha dejado libre tras su adiós al PSG. El de Foios era su dueño desde la salida de Ousmane Dembélé en 2023, pero aquí también podría haber movimientos internos. Fermín López tiene el 16 desde que se consolidó con ficha del primer equipo y podría decidir cambiarlo por un número más 'titular', dando la posibilidad a Rodri de recuperar el dorsal que ha llevado durante buena parte de su carrera en el Atlético, el Manchester City y la selección española. En caso de mantenerlo, el '7' podría ser una opción para Anthony Gordon.

El '9' también está libre tras el adiós de Robert Lewandowski, su propietario durante los cuatro años que ha vestido de blaugrana. El polaco deja atrás una etapa con 120 goles, nada menos que una media de 40 por temporada, y un dorsal de enorme peso en la historia del club. A día de hoy, el Barça mantiene reservado el '9' para Julián Álvarez, el delantero que sigue siendo la gran prioridad de la dirección deportiva. Pese a la negativa del Atlético de Madrid a negociar su salida, en el club todavía consideran que existen posibilidades de que el argentino pueda acabar saliendo del Metropolitano y aterrizando en Barcelona.

También hay incógnitas entre los jugadores que buscan hacerse un hueco en el primer equipo. Espart ha utilizado el '12' durante los partidos de pretemporada y podría quedarse con él si finalmente recibe ficha del primer equipo. Es sin duda el jugador con más números para ello.

El '14' también está disponible después de la salida de Marcus Rashford. Y todo apunta a que Karim Adeyemi ya ha elegido ese número. El alemán lo ha utilizado durante los entrenamientos y partidos de pretemporada y, ante la imposibilidad de llevar el '27', su dorsal preferido porque está reservado para las fichas del filial, el '14' se presenta como una alternativa natural. Además, es un número con una carga histórica especial en el Barça por haber sido el de Johan Cruyff pese a que el neerlandés siempre lució el '9' en los partidos con el club blaugrana.

La situación de Casadó puede generar otro movimiento. El centrocampista tiene actualmente el '17' y su salida dejaría libre un dorsal que también podría convertirse en una alternativa para Gordon si finalmente el inglés no acaba heredando el '7'.

Y queda un último número condicionado por una cuestión médica. El '19' de Bardghji podría quedar disponible si el Barça cuenta con que el extremo no volverá a jugar durante toda la temporada debido a su lesión. En ese caso, se abriría otro dorsal para un Jesse Bisiwu con el que Flick deberá tomar una decisión final sobre si mantiene estatus de primera plantilla o baja definitivamente al filial.

Sea como fuere, todavía quedan movimientos de mercado y, con ellos, decisiones que pueden modificar este listado. Algunos dorsales huérfanos ya tienen dueño; otros esperan fichajes, salidas o simplemente una decisión del club y de los propios futbolistas.