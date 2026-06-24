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Baena, sobre Julián: "Yo le pondría una cadena, pero si quiere perseguir su sueño qué le vamos a hacer"

El internacional español se pronuncia sobre las declaraciones de la 'araña': "A lo mejor no está contento porque no ha sido su mejor temporada"

Julián Álvarez y Álex Baena, en un partido del Atlético de Madrid esta temporada

Julián Álvarez y Álex Baena, en un partido del Atlético de Madrid esta temporada / EFE

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Jordi Carné

Jordi Carné

Primera reacción de un miembro del vestuario del Atlético de Madrid a las palabras de Julián Álvarez tras el Argentina-Austria en las que aseguró que quiere cambiar de aires y que, por consiguiente, "lo mejor para todos es una transferencia". Álex Baena ha asegurado en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' que él no vendería a la 'araña' ni a ningún compañero suyo "a un rival directo", pero que "si quiere perseguir su sueño, qué le vamos a hacer".

"No, no vendería a ningún compañero. Pensando como club, nunca vendería a mis jugadores a los rivales directos. ¿A la Premier? No, si fuera por mí, a ningún lado. Que se quede. Yo le pondría una cadena, pero como persona si quiere perseguir su sueño qué le vamos a hacer", ha declarado el internacional español desde la concentración de la Roja.

Baena, que ha explicado que "no sabía nada" de la situación de Julián, ha opinado que el delantero argentino "a lo mejor no está contento porque no ha sido su mejor temporada". "Yo tampoco estoy contento con la temporada que he hecho, pero estoy donde quiero estar y estoy enamorado del Atleti por todo. La gente, el estadio, el staff, los compañeros, la ciudad... Yo no creo que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno. El fútbol cambia", ha sentenciado.

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El culebrón protagonizado por Julián Álvarez continúa. De momento, la manifestación pública del futbolista no ha cambiado ni un milímetro la postura del Atlético de Madrid, que se niega a negociar con el FC Barcelona. En los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper se ha agradecido el gesto de la 'araña', pero los responsables directivos culés son conscientes de que aún queda un largo camino por recorrer.

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