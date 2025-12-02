Baena anotó por milímetros en una jugada al límite del fuera de juego

Alex Baena ha abierto el marcador en el Spotify Camp Nou en el minuto 19 con una gran definición. El centrocampista aprovechó un pase al hueco de Nahuel Molina y, tras quedar solo delante del guardameta, resolvió la acción con una vaselina cruzada. La jugada nació de una recuperación del conjunto colchonero y sorprendió a la defensa del Barça en el momento exacto en el que Gerard Martin y Cubarsí intentaban adelantar la línea para forzar el fuera de juego.

La acción tuvo un momento de suspense. El colegiado dejó seguir la jugada tal como indica el reglamento, aunque antes de que Baena pudiera celebrar señaló fuera de juego. La intervención del VAR revisó la posición con detalle y confirmó que el jugador estaba habilitado por unos pocos milímetros. Finalmente el gol subió al marcador y el tanto de Baena fue declarado válido.

En la primera hora de partido ha llamado la atención la postura defensiva del Barça. El equipo de Flick ha salido con una línea muy adelantada, incluso más que de costumbre. La temporada pasada esta apuesta fue una de las claves del éxito defensivo gracias al tándem Íñigo Martínez y Cubarsí, que dominó la trampa del fuera de juego durante muchos encuentros. Sin embargo, este curso el equipo está transmitiendo más dudas en ese aspecto. El primer gol del partido ha llegado precisamente de esa forma y ha evidenciado que la coordinación defensiva no está siendo tan precisa como lo fue a la misma altura de la temporada pasada.

Tras el gol inicial del Atlético, el Barça reaccionó con rapidez y lo hizo gracias a Raphinha. El brasileño, que volvía a completar noventa minutos tras muchos encuentros sin hacerlo, aprovechó una acción bien trenzada para marcar el gol del empate y devolver la ilusión al Spotify Camp Nou. Su aparición cambió por completo el ánimo del equipo y encendió a la grada, que volvió a creer en la remontada.

Pocos minutos después el conjunto azulgrana tuvo la oportunidad de darle la vuelta al marcador. Lewandowski asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el penalti no salió como esperaba. El delantero polaco golpeó con demasiada potencia y el balón se marchó muy por encima del travesaño, desperdiciando una ocasión que podría haber cambiado el rumbo del partido.