Badenes, un goleador efímero

Manuel Badenes Calduch abandera uno de esos casos que, a lo largo de la historia del FC Barcelona, por desgracia, se han repetido con demasiada frecuencia y cuyo guion podría simplificarse de la siguiente manera: crack, lesión y salida por la puerta de servicio. Las esperanzas que la entidad barcelonista había depositado en este prometedor ariete a finales de la década de los cuarenta se desvanecieron en poco más de una temporada...

Nacido en Castellón el 30 de noviembre de 1928, Manuel (Manolito en sus primeros años) fue el tercer descendiente del matrimonio formado por Manuel Badenes, carpintero de profesión, y María Rosa Calduch. Antes habían llegado al mundo Concepción y Horacio y, después, Virgilio, que como Manuel también se vestiría de corto. Manolito estaba predestinado a seguir los pasos de su padre en el taller, al igual que Horacio. Ayudaba en todo lo que su edad le permitía. Incluso, los viernes, su progenitor lo mandaba, facturas en mano, a cobrar los trabajos realizados durante la semana.

Pero el chaval, no solo regresaba sin peseta alguna en el bolsillo, sino que lo hacía con el calzado destrozado. Imposible resistirse a la tentación de jugar en algún descampado. También imposible, después, librarse del castigo paterno, que pensaba en su vástago solo como futuro ebanista.

Las lesiones y César frenaron su progresión en el equipo azulgrana, triunfando después en el Valencia

El fútbol, sin embargo, corría ya por las venas de Manolito, entonces ya espigado y obsesionado con el gol. El barcelonista Martín y el valencianista Mundo eran sus espejos. Imitaba a ambos en el Jari Jauja, el equipo de barrio, y en el de la Peña Ribalta. Si jugaba por la mañana en el primero lo hacía por la tarde en el segundo. Así vivía Badenes su pasión, con entrega total.

Poco a poco fue ganándole terreno a su padre, que acabó por arrojar la toalla cuando, con 15 años, ingresó en el equipo amateur del CD Castellón. Corría el año 1943. Sus actuaciones lo catapultaron al primer equipo la temporada 1946-47. Jugó 11 partidos de Liga y anotó 4 goles (uno contra el Sabadell el día de su debut, otro contra el Barça y dos contra el Real Madrid).

El FC Barcelona

Con 18 años fichó por el FC Barcelona para jugar la Copa 1946-47, que entonces se disputaba después de la Liga. Badenes era un prometedor goleador. Lo tenía todo: juventud, descaro, potencia, pasión... El Barça pagó al Castellón 175.000 pesetas y cedió dos jugadores al club blanquinegro. Junto a Badenes, que firmó por cinco temporadas, también llegó Pedro Rocamora, ‘Periche’, del Hércules.

Debutó el 25 de mayo de 1947, bajo las órdenes de Pepe Samitier, en un partido de Copa contra el Nàstic (2-3) anotando el primero de los tres goles barcelonistas. Se alineó en 16 partidos entre mayo de 1947 y mayo de 1949 y marcó 7 goles. Ganó la Liga 1947-48 y 1948-49 (no jugó) y la Copa Latina (1948-49, no jugó) y la Copa Eva Duarte (1948-49, no jugó). Siempre comentó que su cualidad más notable era “la facilidad para el remate y la tenacidad en el juego dentro del área”. El peor defecto: “Los nervios. No puedo dominarlos. Antes de los partidos, en la caseta, doy el espectáculo”.

Una anécdota de su etapa azulgrana es que jugó de guardameta en un Girona-Barça (3-4) del Campeonato de Reservas jugado el 21 de septiembre de 1947 en Vista Alegre. Sustituyó a Quique, lesionado en el minuto 35. Badenes cayó lesionado de gravedad el 3 de octubre de 1948 en un Barça-Girona (7-3) del Campeonato de Reservas (sufrió una distensión muy fuerte en el tobillo derecho y estuvo 40 días con el pie escayolado) y no volvió a jugar hasta el 16 de enero de 1949, en un Barça-Lleida, también del Campeonato de Reservas.

Cedido al Zaragoza y traspaso

Cumplió el servicio militar en Zaragoza y el Barça lo cedió al equipo aragonés, en Segunda División, con el que actuó la temporada 1949-50, anotando 21 goles en 24 partidos. Regresó al Barça, pero el entrenador del curso 1949-50, el uruguayo Enrique Fernández, nunca creyó en él al contar con César (“un escollo como una catedral de grande”, decía) y en octubre de 1950 compró su baja por 50.000 pesetas para poder fichar por el Valencia por tres temporadas.

Plenamente recuperado y con experiencia, Badenes fue ídolo en Valencia, donde jugó seis temporadas, hasta la 1955-56 con un breve paso por el equipo filial, el Mestalla, en Segunda (tres partidos en febrero de 1954). Con el Valencia se alineó en 116 partidos oficiales y anotó 112 goles. Fue campeón de Copa 1953-54.

La llegada del neerlandés Faas Wilkes el curso 1953-54, otro especialista del gol, aceleró su adiós y fichó por el Valladolid, jugando en Zorrilla las temporadas 1956-57 y 1957-58, proclamándose Pichichi junto a Alfredo di Stéfano (Real Madrid) y Ricardo Alós (Valencia) con 19 goles. Pese a sus goles, el Valladolid descendió y Badenes fichó por el Sporting, jugando dos campañas en Gijón (1958-59 y 1959-60, en la que vivió su segundo descenso).

Regresó entonces a su club de origen, el Castellón (en Segunda), trece años después de su marcha (1960-61). Coincidió con su hermano Virgilio, centrocampista y tres años menor. Pese a sus 11 goles en 24 partidos no pudo evitar que el equipo cayera a la Tercera División. Siguió al pie del cañón en las filas de la UD Oliva. Tras colgar las botas regresó a la capital de la Plana para atender su negocio (una armería, siempre fue un gran aficionado a la caza), falleciendo el 26 de noviembre de 2007.