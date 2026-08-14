'BACK': El inesperado presente de la defensa del Barça que apuntaba a histórica

Cuando el Chelsea tenía casi cerrado el fichaje de Koundé, Xavi apretó a la dirección deportiva para adelantarse con un argumento muy claro: ¿quién sería capaz de superar una pareja centrales formada por Araujo y Koundé? "Con estas dos bestias… podrían subir hasta los dos laterales a la vez, como en el Liverpool", apuntó en unas imágenes que aparecieron en el documental 'FC Barcelona: Una nueva era'.

Era el verano de 2022, Koundé se fue al Barça por 50 millones fijos (más 10 en variables) y terminó formando parte de una defensa con números históricos, pero curiosamente nunca se consolidó como pareja de Araujo en el centro de la defensa. No fue la única sorpresa de la temporada: ¿Quién imaginaba que la línea más consistente del equipo sería la defensa? ¿Quién podía pensar que, durante tantos meses, el Barça de Xavi sería tan vertical? ¿Alguien se imaginaba que Piqué y Jordi Alba dejarían de ser fijos en el once?

El Barça ganó LaLiga con unos números defensivos históricos: los 20 goles encajados son el dato más contundente. El Barça recibió 0,53 goles por partido. Para ponerlo en contexto, el segundo equipo que menos encajó fue el Atlético de Madrid, con 33, es decir, 13 más que el Barça. El Real Madrid recibió 36. La diferencia fue enorme.

Y hay otro dato todavía más gráfico: Ter Stegen mantuvo la portería a cero en 26 de las 38 jornadas, un 68,4% de los partidos. Esas 26 porterías a cero igualaron el récord histórico de Paco Liaño con el Deportivo en la temporada 1993-94. La defensa que acabó siendo bautizada como 'BACK' (Balde-Araujo-Christensen-Koundé) no estuvo junta durante los 38 partidos, pero sí fue la estructura que acabó definiendo al equipo. Ellos fueron los grandes beneficiados de un equipo que defendía en bloque y que, con la irrupción de Gavi como cuarto mediocampista en la recta final, por momentos parecía más un 4-4-2 que un 4-3-3.

Koundé, Araujo y Christensen eran fijos para Xavi / VALENTÍ ENRICH

La evolución de 'Back'

Koundé empezó jugando como central, pero terminó asentándose en el lateral derecho. Balde se consolidó definitivamente en el izquierdo tras pasar por delante de Jordi Alba. En el eje, Araujo y Christensen formaron una pareja extraordinariamente complementaria: la velocidad y agresividad del uruguayo casaba perfectamente con la lectura, colocación y salida limpia del danés.

Transfermarkt refleja hasta qué punto fueron importantes: en todas las competiciones, Balde disputó 44 partidos y 3.110 minutos, Koundé 43 y 3.456, mientras que Araujo y Christensen fueron también piezas fundamentales del curso.

Un dato significativo: solo seis goles en las primeras 18 jornadas. El inicio de aquella Liga permite entender hasta qué punto la defensa condicionó el campeonato. Tras las primeras 18 jornadas, el Barça llevaba solo seis goles encajados. Había recibido uno cada tres partidos de media. En ese momento tenía 47 puntos, nueve más que el Real Madrid, y la diferencia entre ambos equipos estaba especialmente en la defensa.

Después de 30 jornadas, el Barça había recibido únicamente nueve goles. Excluyendo dos goles en propia puerta, solo había recibido siete goles de jugadores rivales. Otro dato que introduce un matiz importante: aquella defensa no solo concedía poco, sino que además contó con un Ter Stegen extraordinario. Según el modelo xGOT de Opta, el alemán evitó 9,15 goles durante aquella Liga.

El conjunto azulgrana parecía haber encontrado la fórmula con Balde, Araujo, Christensen y Koundé, pero tres años después ninguno de ellos apunta a titular en el Barça de Flick. Araujo ya se marchó cedido al Liverpool, el futuro de Koundé está en el aire, Cancelo apunta a ser el lateral izquierdo titular y Gerard Martín está mejor posicionado que Christensen para acompañar a Cubarsí. Ya en su primera temporada, el técnico alemán hizo su pequeña revolución con Iñigo Martínez, un fijo en el centro de la defensa, a pesar de que en LaLiga de Xavi solo disputó 15 partidos y 1.339 minutos en Liga.

Koundé y Balde sí fueron muy importantes, pero la tendencia empezó a cambiar la temporada pasada: Cancelo y Eric ya terminaron el curso siendo los titulares. Y esta temporada parece que arrancará de la misma manera. Para el centro de la defensa, el Barça rastrea el mercado buscando un central zurdo, a pocos días del arranque liguero. Un movimiento que escenifica la inesperada posición en 2026 de la llamada 'Back', una defensa que apuntaba a ser histórica.