El 'baby Barça' de Flick vuelve a hacer historia

El FC Barcelona se impuso al Betis por 3-5 en un encuentro correspondiente a la 15ª jornada de LaLiga EA Sports en el Estadio de La Cartuja. Un partido que pasará a la historia del club catalán por haber batido un nuevo récord de precocidad.

Según ha informado el periodista Oriol Jové de 'Rac 1', la alineación del Barça fue la más joven de los últimos 95 años de historia del club: la media de edad fue de 23,34 años. Para encontrar un once más joven tenemos que remontarnos hasta el 28 de diciembre de 1930 cuando la media de edad contra el Racing de Santander fue de 23,09 años.

La citada fuente añade que para estas estadísticas no se tiene en cuenta el partido del 9 de septiembre de 1984 contra el Zaragoza, en el que se jugó con los equipos juveniles por huelga de los futbolistas. Entonces, la media del once inicial se situó en los 20,69 años.

Regresemos al partido contra el Betis, el que nos atañe en estas líneas. El futbolista más veterano de la alineación de Hansi Flick fue Marcus Rashford, con 28 años; mientras que el más joven fue Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con 18. Completan la media los 20 años de Roony Bardghji, los 22 de Alejandro Balde, los 23 de Pedri y Gerard Martín, los 24 de Joan Garcia y Eric Garcia, los 25 de Ferran Torres y los 27 de Jules Koundé.

Esta media tan baja fue posible, gracias a la suplencia de algunos de los veteranos más habituales en las alineaciones de Hansi Flick. Nos referimos a Robert Lewandowski (37), Raphinha (28) o Frenkie de Jong (28). En el otro lado de la balanza encontramos a nombres como Dro (17), Marc Bernal (18), el lesionado Gavi (21), Marc Casadó (22) o Fermín López (22).