El 'Baby Barça' de Flick sigue haciendo historia: el once más joven en el Camp Nou

El FC Barcelona volvió a poner en valor su apuesta por la juventud en una noche especial ante el Athletic. El técnico blaugrana ha ido dando cada vez más responsabilidad a los jóvenes y volvió a demostrar que la edad no es un condicionante para él. El alemán presentó un once en el que no había ningún futbolista de 30 años y en el que cuatro de los titulares apenas tenían 19 años: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Lamine Yamal.

A ellos se sumaron Pedri y Fermín López, ambos de 23 años; Gerard Martín, de 24; Joan García, Eric García y Anthony Gordon, de 25; y Raphinha, el más veterano del once, con 29. Una alineación que ofreció una fotografía poco habitual en el fútbol de élite y que refleja la confianza de Flick en una generación que combina desparpajo, talento y madurez para competir al máximo nivel.

Un once para la historia

La apuesta de Flick escondía además un dato histórico. Según informó el periodista Oriol Jové, el equipo que saltó al césped del Camp Nou ante el Athletic fue el once más joven de la historia del Barça en su estadio, con una media de edad de solo 23,18 años.

La cifra permitió superar el anterior registro, los 23,26 años del equipo que se enfrentó al BATE Borisov el 6 de diciembre de 2011. Para esta comparación no se tiene en cuenta el encuentro ante el Zaragoza del 9 de septiembre de 1984, disputado con el equipo amateur debido a la huelga de futbolistas, que tuvo una media de 20,69 años.

El dato adquiere todavía más valor por otro récord señalado por Jové: nunca antes el Barça había alineado a diez jugadores nacidos en el siglo XXI. Joan Garcia, Eric Garcia, Gerard Martín, Pedri, Fermín, Gordon, Cubarsí, Espart, Bernal y Lamine forman parte de esta histórica alineación. El único representante del siglo XX fue Raphinha, nacido en 1996.

El once de esta noche en parte fue posible porque dos de los fichajes llamados a ser titulares, Rodri y Cancelo, que superan la treintena, todavía están en pleno proceso de puesta a punto. Ambos están rodándose y su ausencia permitió a Flick apostar por una alineación todavía más joven y dar protagonismo a futbolistas más jóvenes que, con el paso de las jornadas, tendrán que compartir minutos con ellos.

La Masia marca el camino

Más allá de los números, la alineación vuelve a mostrar el peso que está adquiriendo La Masia en el proyecto de Flick. Lamine Yamal y Pau Cubarsí, que llegaron al primer equipo siendo adolescentes, tienen ahora 19 años y ya ejercen como futbolistas fundamentales para el proyecto. Bernal y Espart completan una generación que está creciendo al mismo tiempo y que empieza a tener cada vez más galones en este Barça.

No se trata, por tanto, de un experimento puntual ni de un parche por las circunstancias. El récord conseguido ante el Athletic es la consecuencia de un proyecto que ha dado cada vez más espacio a una generación que ya está preparada para competir en la élite. Flick ha demostrado que no duda en confiar en ellos cuando considera que están preparados.