¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?

La Masia es una fuente inagotable de talentos que encuentra en Hansi Flick al entrenador ideal para darles oportunidades. En la sesión previa al Oviedo-FC Barcelona de este domingo en el Carlos Tartiere, el técnico alemán llamó a Baba Kourouma, un central de 16 años que se convirtió en la gran novedad del entrenamiento junto al meta leonés Eder Aller, que asume el rol de Diego Kochen mientras el estadounidense esté en el Mundial sub-20.

La promesa de este martes en ADN Masía es Baba Kourouma, jugador que alterna el Juvenia A y B del Barça / SPORT

Tres hermanos futbolistas

A Baba se le empezó a conocer por ser el hermano de Ilaix Moriba, actual futbolista del Celta de Vigo, pero el menor de los hermanos Kourouma (hay un tercero, el mediano Lass, que tuvo minutos con el Girona en San Mamés) ya tiene identidad propia y diferenciada, no en vano es uno de los grandes talentos del fútbol base del Barça.

Así como Ilaix y Lass juegan en el centro del campo, Baba Kourouma (23/2/2009) lo hace habitualmente de central zurdo, si bien su polivalencia también le permite ocupar otras demarcaciones, como la de pivote. Destaca, como sus hermanos, por la fortaleza física y por edad todavía lo puede desarrollar mucho más en los próximos meses y años. Además, posee un gran talento innato fruto de haberse desarrollado en las calles de Guinea, de donde llegó directamente al fútbol base del Barça en 2021. Reside en La Masia desde ese año, aunque no pudo debutar hasta la campaña 2022/2023, ya en el Infantil A, por problemas burocráticos.

Baba tiene además un carácter muy alegre y abierto, de los que hacen vestuario, y una gran capacidad para aprender y muchas ganas de mejorar y seguir los pasos de sus hermanos, que ya han debutado (Ilaix está muy consolidado) en el fútbol profesional y de élite.

Baba Kourouma puede jugar de central, lateral, pivote o interior / FCB

Debut con el 'primer equipo' y renovación

La temporada pasada se integró en el Juvenil B de Pol Planas, que ahora, ya en el A, también le está dando minutos y en Newcastle, en el debut de la UEFA Youth League para el actual campeón (2-3), Baba Kourouma entró en el minuto 56 en sustitución del internacional Andrés Cuenca, el único barcelonista que representará a España en el Mundial sub-20.

Juliano Belletti también le citó la pasada campaña en algún partido del Juvenil A y fue uno de los muchos jóvenes que participaron, oficialmente con el primer equipo aunque fue una mezcla de filial y juvenil, en la pasada Copa Catalunya, en la que el FC Barcelona cayó goleado ante el Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

A Hansi Flick le han hablado muy bien de Baba Kourouma y el técnico lo ha querido 'testar' en el entrenamiento y seguir así más de cerca su progresión. Seguro que no será la última vez.