Aziz, otra probable baja en el Barça Atlètic

Pasan los días y en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper sigue el 'trajín' con la confección de la plantilla del próximo Barça Atlètic. Habrá muchos cambios, más de la mitad del plantel está previsto que no continue por distintos motivos: jugadores que han terminado un ciclo (como Cortés, Toni Fernández, Guille, Dani Rodríguez, Brian Fariñas o Xavi Espart), otros que estaban a préstamo y algunos que han jugado muy poco y está previsto que no tengan continuidad como Alex Walton o Emilior Bernad.

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

Hemos citado a Fariñas. El centrocampista de Benicarló, como ya contamos en SPORT recientemente, está previsto que salga a un club de categoría superior. Ha sido uno de los intocables de Belletti y el Barça espera ingresar alrededor de tres millones por él. Veremos si van llegando ofertas y se concretan. Habrá un cambio de era en el Barça Atlètic y, si nada cambia y tal y como informó SPORT, estará nuevamente liderado por Juliano Haus Belletti.

Revolución de extremos

Como decíamos, se irán anunciando las demás salidas las próximas semanas. Se están negociando muchas carpetas. Según ha sabido este periódico, otro de los que apunta a no seguir de azulgrana es Abdul Aziz Issah. El ghanés ha estado a préstamos los dos últimos cursos. Si en el primero su minutaje fue testimonial, este último ha tenido mucha más incidencia. Se hizo con un puesto de titular con la baja de Sama Nomoko y Dani Rodríguez y dio un paso al frente.

Toni y Dani Rodríguez se estrenaron en el primer equipo de la mano de Flick / FCB

En principio, la decisión pasa por no renovar ni una cesión ni ejercer la compra del futbolista, propiedad del Dreams FC de Ghana. Aziz tiene ofertas de varios clubes europeos y apunta a firmar por un equipo de otra Liga del viejo continente.

Se espera que haya una revolución en el extremo en Can Barça por todo lo que decimos, las probables salidas de Dani Rodríguez, Toni y Aziz, la baja por lesión de Sama Nomoko.

Convocados con la absoluta de Ghana

Tanto Aziz como su paisano Oduro (él sí tiene contrato hasta 2027 y podría seguir en el filial) fueron convocados por Carlos Queiroz para jugar el amistoso Ghana-México en tierras aztecas. Pero ninguno de los dos ha terminado entrando en la lista definitiva para la Copa del Mundo.