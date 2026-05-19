Aziz Issah y David Oduro, dos jugadores del Barça que se incorporan con la selección absoluta de Ghana

Se terminó la temporada para el Barça Atlètic, que realizó el último entrenamiento el pasado sábado. Fin a un curso en el que no se han cumplido los objetivos y en el que ha habido muchísimos contratiempos que tampoco han ayudado a tener una regularidad.

Oduro, en una imagen de este curso / Valentí Enrich

Pero la campaña no está finalizada aún para algunos de los futbolistas que esta temporada han estado a las órdenes de Juliano Haus Belletti. Aún hay competiciones de selecciones. Por ejemplo, Xavi espart y Quim Junyent, salvo sorpresa, disputarán el Europeo sub'19.

En México

Y también Aziz Issah y David Oduro tienen trabajo. Según ha podido saber SPORT, los dos jugadores ghaneses volaron este lunes rumbo a México para unirse a la concentración de la selección absoluta de su país.

Aziz fue el más inspirado en el Johan / FCB

Inicialmente, estaba previsto que realizarán el viaje el pasado viernes, pero unos problemas con el visado impidió que pudieran coger el vuelo. Resuelto ese impedimento burocrático, anoche sí pudieron poner rumbo a tierras mexicanas, donde las 'Black Stars' disputarán este viernes un partido amistoso en Puebla ante el combinado azteca.

Queiroz al mando

Después de ese duelo, el seleccionador Carlos Queiroz (ex del Real Madrid) dará a conocer la lista definitiva de futbolistas que participarán en la Copa del Mundo. Veremos si alguno de los dos puede estar en esa cita junto a los fijos Thomas Partey, Jordan Ayew, Semenyo, Fatawu y compañía.

Abdul Aziz, en una acción ante Arumí durante el UE Olot - Barça Atlètic / FCB

Aziz ha dado un gran salto esta campaña en el filial azulgrana, convirtiéndose en un fijo para Belletti en la recta final del campeonato y aportando goles y asistencias. Un extremo zurdo que suele jugar por la derecha, eléctrico y con buena finalización. Está cedido en el club azulgrana hasta el 30 de junio.

Por su lado, Oduro tiene contrato hasta 2027 y es lateral izquierdo. Ha ido alternando titularidades y suplencias este curso.