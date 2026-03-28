Aziz Issah y Dani Rodríguez, dos casos abiertos en el Barça Atlètic

Será un 'preverano' muy movido en el fútbol base del Barça. Sobre todo en lo que al Barça Atlètic se refiere. Ascienda o no el equipo de Belletti (la verdad que se está poniendo la cosa muy peliaguda), lo cierto es que se esperan muchas entradas y salidas. Jugadores que han terminado un ciclo en el filial y otros que deben dar un paso al frente.

Habrá muchas carpetas abiertas próximamente (algunas se están tratando ya en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper estas últimas semanas). Dos de ellas serán las de Aziz Issah y la de Dani Rodríguez. Los dos extremos, los dos casos diferentes.

Segunda cesión con mucha más incidencia

Empezando por el ghanés, cabe recordar que está cedido. Ya lo estuvo el curso pasado. Y esta campaña ha dado un paso al frente. Más protagonismo y rindiendo a un nivel bastante bueno después de que en su primera campaña apenas lo viéramos en acción. Tiene desborde, buen golpeo y una zurda interesante.

Barberá celebra con Toni, Tommy, Oduro y Aziz tras marcar un de los goles del filial / FCB

A partir de ahí, parece improbable que el club azulgrana repita otro préstamo o apueste por ficharlo. Sus agentes han pasado estos últimos meses en alguna ocasión por la Ciutat Esportiva. Su propiedad la tiene el Dreams FC ghanés. Y tiene algunas propuestas para recalar en algún club europeo. Suele ir con las inferiores de los 'Black Stars' y mantiene un gran cartel allí. Solo algunos 'equilibrios' dentro del club podrían provocar un tercer año de Issah en el Barça. Veremos cómo evoluciona su caso.

La mala fortuna de Dani

Igual que también seguiremos con lupa la situación de un futbolista con muy mala suerte los últimos tiempos como Dani Rodríguez. Es un extremo con un talento enorme y que ya tuvo ofertas el verano pasado para fichar incluso por algún Primera. Prefirió seguir, acabar de recuperarse de su lesión de hombro al 100% y esperar alguna oportunidad de Flick.

Dani Rodríguez fue el más peligroso del Barça Atlètic hasta la lesión / FCB

Este curso llegó a ir convocado con el primer plantel, pero cuando mejor estaba (era el jugador más diferencial en ataque en el filial) sufrió otro contratiempo en forma de lesión. Rotura parcial en el tendón del cuádriceps de la pierna derecha y prácticamente adiós a la temporada. Cruel desenlace para un jugador que debutó con el primer equipo a finales de la temporada pasada. Y ese mismo día sufrió una grave lesión de hombro.

El Dinamo apretó mucho

A Dani el fútbol le debe una. Termina contrato en 2027 (renovó en 2024) y las dos partes (lo representa Pini Zahavi), Barça y su entorno, se sentarán proximamente. En el pasado mercado invernal en SPORT ya informamos acerca del gran interés del Dinamo de Zagreb. El futbolista no veía con malos ojos una salida tras ver que no estaba contando con oportunidades con el primer equipo. El acercamiento por parte de la entidad balcánica fue sido intenso, pero el Barça finalmente se cerró en banda y congeló cualquier salida de Dani.

El extremo sigue teniendo ofertas importantes. El Dinamo volverá a la carga, pero también otros clubes de Segunda A y Primera y de ligas europeas andan detrás. Parece complicado retenerlo y la duda está en si se le intentará renovar y cederlo o apostar por un traspaso este verano.