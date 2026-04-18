'Aziz' se forja una revelación en el Barça

Si tuviéramos que definir lo que es un 'upgrade', una evolución o progresión notoria y evidente, un buen ejemplo sería el de Abdul Aziz Issah. El ghanés cumple su segundo año en calidad de cedido vistiendo los colores del FC Barcelona. Y su incidencia es radicalmente distinta a la que tuvo en la primera campaña.

Aziz llegó a préstamo el verano de 2024 junto a David Oduro. Dos perlas ghanesas que aterrizaban en la Ciutat Esportiva Joan Gamper dentro de estos acuerdos de colaboración que tiene el Barça con varias academias de países africanos. En Mali, Ghana o Senegal, sin ir más lejos.

Desaparecido en combate

Si el lateral zurdo tuvo opciones de participar y fue entrando de forma intermitente con el cuadro dirigido por Albert Sánchez (luego por Sergi Milà), a Aziz apenas lo vimos en acción. De hecho, terminó el curso con 26 minutos en un total de dos apariciones con el filial azulgrana. Poquísimo.

Aziz sentencia el derbi / Sport.es

Pese a ser casi invisible en el Barça, Aziz tuvo el enorme premio el 31 de mayo de debutar con la selección ghanesa absoluta. Fue en un amistoso ante Trinidad y Tobago y disputó media hora. Tiene buenos padrinos en su país Aziz y tuvo esa gran oportunidad.

Repite cesión

Lo último que nos esperábamos después de su casi nula incidencia es que Aziz repitiera cesión la siguiente temporada. Pero el Barça anunciaba a finales de julio el fichaje. Sorprendente.

Pero lo cierto es que el tiempo ha terminado dando la razón a esa operación. El crecimiento del chico está siendo exponencial hasta el punto de que es actualmente uno de los hombres con más peso en el ataque del equipo de Belletti. Son cuatro goles y una asistencia este curso (dos goles y una asistencia concretamente en los últimos dos partidos). Cinco encuentros de titular de los últimos seis jugados, tres de ellos completos.

Del centro de Ghana

Conozcamos un poco más a este extremo zurdo ghanés que se siente mejor jugando en la derecha, yendo hacia adentro. Tiene muy buen juego de pies, es explosivo y certero en la finalización. Cabe recalcar que las lesiones de Dani Rodríguez y Sama Nomoko han 'ayudado' a esta explosión y que pueda tener más continuidad, claro.

Natural de Assin Fosu, una ciudad en el centro de Ghana, Aziz fue fichado por el filial del Dreams FC (de nombre Still Believe, información real y contrastada aunque suene a invención). De ahí pasó al primer equipo (el club, por cierto, pertenece al presidente de la Federación Ghanesa de Fútbol), en la Premier League del país, y con 17 años ya se asentó, llegando a disputar la Champions League africana.

Aziz Issah, con la camiseta del Dreams FC / Dreams FC

Debutó con las inferiores de Ghana ya directamente con la sub'20, sin paso previo por la sub'17. En la sub'20 conoció a David Oduro, con el que llegó de la mano al Barça en 2024. Realmente se conocían poco porque David venía de hacer pruebas con el Chelsea y con el club azulgrana antes de fichar definitivamente por el Barça (donde dejó una gran impresión, por cierto).

Issah ha mostrado su carácter y fortaleza en el Barça Atlètic, tras jugar muy poco se ha acabado adaptando Vinyl Tong — 'Scout' africano

"En su temporada de debut, Issah se consolidó rápidamente como una figura clave del equipo, especialmente durante la Copa de Ghana. Marcó el primer gol en la final de la temporada 2022-23, siendo decisivo en la victoria del Dreams FC por 2-0 contra el King Faisal. Ese triunfo le aseguró al club su primer título importante de primera división y la clasificación para la Copa Confederación de la CAF por primera vez en su historia", nos cuenta el 'scout' ghanés Vinyl Tong.

David Oduro, junto al 'scouter' Vinyl Tong / SPORT

"La etapa de Abdul Aziz Issah en el FC Barcelona B refleja la fortaleza de carácter y la gran capacidad de adaptación de un jugador. Tras un periodo inicial de ajuste, normal al incorporarse a un entorno más táctico y técnicamente exigente, ha ido consolidándose progresivamente en su rol dentro del equipo.

Aziz se desespera tras una derrota injusta / Valentí Enrich

"Lo más positivo es su respuesta: ha mejorado su toma de decisiones, se ha mostrado más sereno con el balón y ha demostrado una mayor visión táctica sin él. Está empezando a desplegar sus cualidades ofensivas naturales con mayor regularidad, especialmente por las bandas, donde su velocidad y verticalidad pueden marcar la diferencia", añade Tong subre su capacidad.

Los dos ghaneses, juntos

Oduro y Aziz comparten piso actualmente cerca de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Allí viven la mayoría de jugadores que por edad ya no pueden quedarse en La Masia como Joaquín Delgado, Álvaro Cortés, etcétera.

Veremos qué pasa con su futuro. Ahora mismo en el Barça no hay la intención de comprarlo. Acaba el contrato de cesión el 30 de junio. Ofertas no le faltan, pero no descartemos ningún escenario.