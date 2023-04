Ayuso ve "magnífico" el polémico vídeo del Real Madrid

La presidente de la Comunidad de Madrid se ha mostrado encantada de la fórmula que ha encontrado el Madrid para responder a las palabras de Laporta Isabel Díaz Ayuso ve en el 'caso Negreira' y sus réplicas "una metáfora de todo lo que ocurre con el nacionalismo"

Isabel Díaz Ayuso ha decidido echar más leña al fuego. Después de las palabras de Laporta en las que aseguraba que el Real Madrid había sido el equipo del régimen franquista y del vídeo de respuesta del Real Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado el vídeo de "magnífico" en declaraciones a 'EsRadio'.

"Me parece no solo un vídeo fantástico, sino que creo el equipo de comunicación y documentación del Real Madrid debería seguir trabajando ahora que está tan de moda la Memoria Histórica", ha indicado Ayuso. Pero sus palabras no se han quedado ahí. Según la presidenta, el 'caso Negreira' es "una metáfora de todo lo que ocurre con el nacionalismo": "Ha conseguido, como ocurre en muchas partes de España, que el odio fabricado sea más fuerte que la razón".

Además, Ayuso ha asegurado que el 'modus operando' es siempre el mismo: "Montar un negociado, les pillan, se hacen las víctimas, les vuelven a pillar y tiran del Francomodín. Y cuando la hemeroteca les recuerdo cómo son las cosas salen algunos ciudadanos en Barcelona negando la mayor".