El Ayuntamiento pondrá facilidades al Barça con Montjuïc

Nuevo capítulo en el rompecabezas de los estadios del FC Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado de forma interna que pondrá todas las facilidades necesarias para que el partido de Liga ante la Real Sociedad, programado para el domingo 28 de septiembre a las 18.30 horas, pueda disputarse en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Y lo hará pese a coincidir con uno de los grandes actos de la Fiesta Mayor de la ciudad: el Piromusical de la Mercè. Hasta ahora, en el club azulgrana se barajan tres escenarios para el encuentro: Johan Cruyff, Camp Nou o Montjuïc. El presidente Joan Laporta, desde París, en la previa de la gala del Balón de Oro, no quiso comprometerse: “No me hagáis dar una fecha (sobre el regreso al Camp Nou). Ya he salido escaldado. Tenemos la suerte de tener tres opciones, el Spotify Camp Nou, el Olímpic Lluís Companys y el Johan. Estamos en manos del Ayuntamiento”.

El consistorio, consciente de la situación de provisionalidad que arrastra el Barça desde el inicio del curso, ha dado un paso adelante. Según fuentes municipales, si finalmente el club necesita jugar en Montjuïc, el partido se disputará a la hora marcada por LaLiga y se reforzará el dispositivo de movilidad. En concreto, habrá un despliegue extraordinario de la Guardia Urbana que se sumará al operativo habitual del Piromusical, con el objetivo de evitar colapsos en los accesos a la montaña de Montjuïc.

El Barça, que ya ha confirmado que recibirá al PSG en el Olímpic el 1 de octubre en el estreno europeo como local, podrá así tener continuidad y disputar allí también el duelo liguero de tres días antes contra la Real Sociedad. En el club se mantiene viva la esperanza de regresar de forma inmediata al Camp Nou, con la primera fase de obras lista para acoger a 27.000 espectadores, pero la realidad es que la licencia definitiva de primera ocupación todavía no ha llegado y el calendario aprieta.

Laporta insiste en que la entidad ha cumplido con todos los trámites: “Tenemos el Certificado de Final de Obra, el informe de bomberos, de medio ambiente... Estamos preparados para todo. Sabemos que es un proceso y no queremos poner más presión, pero creo que el retorno está muy cerca”, afirmó.