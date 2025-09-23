El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou

El Ayuntamiento no otorgará este martes la Licencia de Primera Ocupación que necesita el Barça para poder disputar los partidos en el Camp Nou. Lo confirmaron fuentes municipales, a pesar de reconocer que “estamos al final de la primera fase que terminará con la licencia, pero necesitamos que se puedan garantizar todas las condiciones en materia de seguridad”.

Una versión que contradice las palabras de la vicepresidenta institucional del Barça, Elena Fort, que esta misma mañana apuntaban al Spotify Camp Nou como "el estadio más seguro del mundo". Dos miradas distintas que, ha insistido el consorcio, no harán que se rompa la dinámica de colaboración.

Laia Bonet, primera teniente de alcalde, durante su comparecencia / Dani Barbeito / SPO

"Compartimos la voluntad del Barça de que el regreso sea un éxito y lo más rápido posible", apuntó la primera teniente de alcalde, Laia Bonet durante su comparecencia. "Pero este Ayuntamiento debe garantizar la seguridad de los aficionados. Esta es nuestra prioridad. Debemos velar para que los técnicos puedan trabajar con rigor".

El conjunto azulgrana no podrá, por tanto, jugar en el estadio ante la Real Sociedad el domingo y, fuentes del consorcio, insistieron que no hay una fecha fijada para el regreso al estadio.

“No nos toca a nosotros fijar una fecha”, insistieron fuentes cercanas al Ayuntamiento, recordando la necesidad de contar con todas las cuestiones pendientes de seguridad para poder dar esta licencia de primera ocupación que permitiría abrir el Spotify Camp Nou en la Fase 1 de 27.000 espectadores.

“Hay cosas que no cuadran entre la documentación que teníamos con la que hemos recibido”, insistieron de manera extraoficial. Bonet, por su parte, quiso dejar claro la predisposición del Ayuntamiento en activar el estadio tan rápido como sea posible, una vez se cumpla todo el protocolo de seguridad. "Estamos en máxima colaboración con el club para que puedan resolver las cuestiones que aún están pendientes.Tenemos la certeza de que no tardaremos ni un minuto más de lo necesario una vez tengamos todos los requisitos cumplidos".

El consorcio también confirmó que el Barça podría usar el estadio Olímpico para el partido del día 28, pero que el club azulgrana aún no lo ha requerido con una petición oficial. "En caso de que el club necesite utilizar el Lluís Companys, aunque coincida con las fiestas, haremos el esfuerzo a nivel de seguridad para garantizar que se pueda jugar allí", aseguró la primera teniente de alcalde.

Los problemas de seguridad

Fuentes municipales han concretado antes de la comparecencia de Bonet algunos de los problemas de seguridad que se han encontrado en el estadio. “Estamos en una fase de comprobación. Sobre todo son deficiencias en las salidas de evacuación, el vaciado del campo. Hay un incumplimiento de la normativa. También elementos de accesibilidad que afectan a la seguridad sobre el tránsito de evacuación: Mala señalización, barandillas, escalas mal acabadas. Accesibilidad vehículos… pero hay mucho trabajo hecho y no esperamos que sea un proceso larguísimo. No es una gran cantidad pero pensamos que las podemos resolver con celeridad”.

Sebastià Massagué, jefe de Bomberos de Barcelona, también ha dado su versión ante los medios. "Hemos detectado elementos que repercuten en la seguridad. Elementos en las vías de acceso al estadio que deben corregirse para asegurar que los aficionados puedan asistir con plena seguridad. Una vez estos elementos sean subsanados, se podrá otorgar la primera licencia."

El Ayuntamiento insiste, en este sentido, que en el proceso de comprobación intervienen tres actores: las empresas certificadoras, entidades de control ambiental y la obra ejecutora real. “Hay que cumplir los tres parámetros. A día de hoy respecto a la revisión presencial hay modificaciones".

Además, desde el consorcio destacan “la relación permanente y dinámica” con el Barça, a pesar del pulso por el relato. "Estamos cerca pero no depende de nosotros".