Aymeric Laporte puede abrir otra guerra entre Barça y Athletic Club

El interés del FC Barcelona por Aymeric Laporte que desveló el diario SPORT ha sentado como una losa en el Athletic Club de Bilbao, el actual equipo del central campeón del mundo con España y que ha formado una pareja perfecta con Pau Cubarsí. En el Barça les gustaría volver a juntarlos, pero la entidad rojiblanca volverá a poner las cosas muy difíciles. El 'caso Nico Williams' se resolvió con marcha atrás del extremo y renovación hasta 2035, pero durante dos veranos dejó un desgaste y una incertidumbre por la que no quieren volver a pasar desde la entidad de Ibaigane. Las relaciones con la entidad azulgrana ya son bastante malas desde ese capítulo y podrían ser todavía peor con la aparición del nombre de Aymeric Laporte en la agenda de la dirección deportiva blaugrana.

¡El interés del FC Barcelona en Aymeric Laporte continua! / SPORT

En la información de SPORT explicamos que el FC Barcelona ya ha contactado con el entorno del jugador y la idea es mantener las conversaciones los próximos días para dar forma a una operación que serviría para apuntalar el centro de la defensa. Su perfil zurdo, su buen Mundial y la compenetración con Cubarsí aportando experiencia, además de una cláusula de rescisión asequible en torno a los 15 millones de euros, invitan a repetir la buena experiencia que ya tuvo el club azulgrana con un ex del Athletic Club, Iñigo Martínez.

Laporte y Cubarsí, la mejor pareja de centrales del Mundial / Agencias

En Bilbao vuelve a haber 'mosqueo' con el Barça y así se ha visto reflejado en las redes sociales y se han hecho eco algunos medios, como la Cadena COPE. El malestar vendría porque consideran desde el Athletic que el club azulgrana vuelve a interponerse para contratar a uno de sus futbolistas y que el pasado verano pagó 10 millones de euros al Al-Nassr por el regreso a San Mamés del central de origen francés. El Mundial le ha revalorizado gracias a sus muy buenas actuaciones, pese a quedarse fuera del once titular de la FIFA, injusticia que comparte con Pau Cubarsí.

Ya se fue del Athletic abonando su cláusula de rescisión

En Bilbao se comenta que Laporte no escuchará los 'cantos de sirena' del Barça, que dejó el Al-Nassr porque quería volver a la capital vizcaína y que su familia está muy a gusto y sin planteamiento de cambiar de aires, pero tienen la 'mosca detrás de la oreja' y vuelve a haber esa sensación de que pueden perder a un futbolista importante.

El propio entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, habló sobre el caso y lanzó un 'recado' al Barça: "Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre", dijo el alemán en clara alusión a todo lo pasado anteriormente con Nico Williams.

Consiguieron retener a Nico Williams y esperan hacer lo propio con Laporte, pero este año ya no sirve el 'imán' de la Champions League, ni siquiera el de jugar competición europea, pues los rojiblancos han quedado fuera tras una temporada pasada decepcionante.

Y la realidad es que Aymeric Laporte ya abonó en persona el 29 de enero de 2018 para romper su vinculación con el Athletic Club de Bilbao y fichar por el Manchester City. Un precedente que impacienta en la ciudad vasca por si ahora lo volviera a repetir. En cualqjuier caso, el Barça quiere actuar con suma prudencia.