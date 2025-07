Aviv Levy: “En el adiós de Messi no sabía si grabar o llorar”

Double Tap nació hace cuatro años en Barcelona. ¿Con qué objetivo?

Empezamos con la idea de dar casa y estructura a los nuevos contadores de historias del fútbol. Creamos una agencia que representa a creadores de contenido: streamers, freestylers, periodistas digitales... Gente que vive el fútbol desde su móvil, pero con una influencia enorme. Les ayudamos a estar donde pasan las cosas importantes —partidos, eventos— y también a crecer comercial y estratégicamente, con colaboraciones con marcas.

¿Qué aportan estos creadores que no aporte un medio tradicional?

Conectan de una forma más directa y emocional con sus audiencias. Nosotros no decidimos el contenido: son ellos quienes mejor conocen a sus seguidores. Nuestro papel es hacer que todo alrededor funcione, como un agente lo hace con un futbolista. Les facilitamos acceso a clubes, a eventos como la Champions o el Mundial de Clubes, y buscamos que generen contenido desde su propia voz.

¿Y cómo se convence a instituciones como FIFA o UEFA de que esto es bueno para el fútbol?

La clave es entender que el fútbol ya no se consume solo en directo. Hay quien sigue los 90 minutos, pero muchos otros lo ven en clips en TikTok, en resúmenes de Instagram o a través del humor en X. Lo que hacemos es traer a estos creadores a los torneos y que cuenten la historia desde su perspectiva: si eres fan del Chelsea y tu creador favorito está en el Mundial de Clubes, vas a querer ver qué cuenta. Es otra forma de generar interés.

"Fabrizio Romano lo hace todo él. No es solo un periodista: es un medio en sí mismo"

¿Podrías poner algún ejemplo?

Celine Dept, por ejemplo, es la youtuber de fútbol más seguida del mundo. Hace contenido divertido, como puntuar a los jugadores por cómo suenan los choques de manos. Parece banal, pero tiene millones de seguidores. Si ella va a un partido, genera engagement. O el caso de Juegodedoce, que no tiene acceso a jugadores pero conecta desde el humor y los sketches. Cada creador tiene su lenguaje y su comunidad.

También habláis mucho con marcas. ¿Cuánto hay de autenticidad y cuánto de patrocinio en estos contenidos?

A veces una marca envía unas botas a un creador sin pedir nada, solo por mantener la relación. Y otras veces es el propio creador quien invierte: Iris Miquel, por ejemplo, compró una camiseta del Barça el mismo día que salió para grabar un vídeo. No se la regaló nadie. Fue su apuesta por crear algo que interesara a su audiencia. A veces es patrocinado, a veces es pasión.

Uno de vuestros creadores más conocidos es Fabrizio Romano. ¿Cómo es su día a día?

Es probablemente el creador más trabajador que conozco. Durante los mercados de fichajes puede llegar a publicar cien tuits al día, más Instagram, YouTube, su web, sus stories, shorts... Lo hace todo él. No es solo un periodista: es un medio en sí mismo. Sabe qué publicar, cómo y cuándo. Y también entiende que no todo es ‘breaking news’. Un post sobre Raphinha con una buena foto también conecta con millones.

¿Crees que ese tipo de figuras podrían encajar en medios tradicionales?

Deberían. Los medios tienen una responsabilidad: hablar a todos los públicos. Si quieres ser relevante, tienes que estar en las plataformas donde está tu audiencia. Puedes tener una entrevista larga en web, pero también necesitas un reel, un TikTok, un clip. No se trata de competir con los creadores, sino de trabajar como ellos: con ritmo, con formato, con intención.

En tu etapa en el Barça fuiste una figura pionera: el primer creador de contenido visible de un club. ¿Cómo fue?

En 2018 eso era innovador. Hoy cualquier club, incluso de segunda división, tiene una cara presentando stories en día de partido. Pero entonces fue una apuesta fuerte. Al principio costó convencer: el club, los jugadores, el departamento digital... Pero cuando ves que logras conectar con los fans de todo el mundo, entiendes que vale la pena. El Barça no solo habla al socio, habla al fan de Indonesia o de EE.UU.

¿El momento más difícil que viviste en el club?

Sin duda, la despedida de Leo Messi. Fue un día durísimo, a todos los niveles. Primero, como fan del Barça de toda la vida; segundo, como trabajador del club. Nadie lo vio venir. El comunicado nos pilló por sorpresa y se gestionó desde un grupo muy reducido, a nivel directivo. Yo me enteré como el resto del mundo: vi el tuit, abrí el enlace… y me quedé en shock.

Poco después, ya con la confirmación oficial, tuve que estar en la sala de prensa grabando el acto. Y ahí no se puede fallar. En esos momentos no puedes ser un fan. Tienes que ser profesional. Pero es muy difícil. Messi entra, está roto, llorando. La sala entera se pone en pie y aplaude. Miro alrededor: los jugadores también lloran. Yo solo pensaba: “¿Aplaudo? ¿Lloro? ¿Sigo grabando?”. Pero sabía que no podía soltar el móvil. Tenía que seguir, porque alguien tenía que contar ese momento al mundo. A veces ser profesional también duele.

¿Y el más especial?

Celebrar la Liga 2019 en el césped del Camp Nou. Yo soy holandés, pero me enamoré del Barça de Van Gaal, Overmars, Kluivert... Estar en el campo celebrando un título fue un momento que nunca olvidaré.

Y ya para acabar: ¿qué tiene que hacer alguien que quiera explicar el fútbol como lo hacéis vosotros?

Escuchar. Entender a su comunidad. Ser creativo. Y trabajar mucho. Porque contar el fútbol hoy no va solo de goles: va de emociones, de cercanía, de saber estar donde están los fans.