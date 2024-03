El aviso de Nagelsmann: "No me planteo un año sabático"

El futuro de Julian Nagelsmann sigue abierto. El actual seleccionador alemán ha hablado hoy en rueda de prensa sobre su situación y ha recalcado que no se plantea parar después de la Eurocopa.

Nagelsmann cogió a la selección alemana el pasado septiembre en un momento muy bajo del equipo con Hansi Flick. Al ser la anfitriona del próximo europeo, la 'Mannschaft' no ha disputado todavía ningún partido oficial con el nuevo técnico.

En las últimas semanas han aparecido rumores sobre posibles nuevos destinos para Nagelsmann, como el Borussia Dortmund o el Newcastle United. También ha sonado con fuerza el FC Barcelona, sobre todo desde que Xavi anunció su marcha a final de temporada.

Pese a esta información, Nagelsmann niega tener opciones para irse de la selección. "No hay ninguna oferta lista para firmar. No me planteo un año o medio año sabático, siempre que tenga alguna oferta", ha explicado el técnico.

Por lo tanto, el alemán descarta dejar los banquillos al finalizar la Eurocopa. "Soy un entrenador joven, una persona joven que necesita trabajo".

Las opciones son seguir en la selección o volver al fútbol de clubes, y Nagelsmann estaría abierto a salir de Alemania, aunque tendrá en cuenta a su familia. "Tengo una pareja, hijos y una madre. Intento que estén involucrados en las decisiones y buscar soluciones que interesen a toda la familia", ha comentado Nagelsmann.

Dortmund y Newcastle, equipos que se han fijado en él, no están en su mejor momento, y los malos resultados podrían llevar a la destitución de tanto Edin Terzic como Eddie Howe. Nagelsmann, sin embargo, tiene claro que quiere tener su futuro decidido antes de que empiece el torneo. El Barça no le descarta y es uno de los entrenadores mejor considerados por el club.