¡Otro aviso de Laporta al Madrid! "Se está saliendo de madre"

Joan Laporta se dirigió este domingo a la Penya 1900 de Terrassa y habló sobre la situación del FC Barcelona, la dinámica del equipo y la campaña mediática del Real Madrid. El presidente repasó la situación institucional y deportiva, y lanzó críticas veladas hacia sus rivales:

"Lo que quería deciros es que hemos logrado revertir la situación, que la institución está fuerte, que además ha vuelto la alegría en el barcelonismo. Parece que desde de algunos lugares no lo soportan. ¿Por qué ríes con esta sorna? ¿Qué has pillado a quién me estaba refiriendo? Aquí en Terrassa, sois muy listos. Parece que no lo soportan. A veces esto va por barrios", empezó diciendo.

En relación con la atención mediática que recibe el Barça, Laporta añadió: "Ha vuelto la alegría al barcelonismo y otros para desviar la atención de sus carencias tiene que hablar solo del Barça. De esto ya tendré tiempo de hablarlo de manera más adelante. No aquí y ahora, sino con más tranquilidad porque creo que ya se está saliendo de madre."

Laporta apuntó, asimismo, que "querer al Barça es defender al club contra todo y contra todos. Y defenderlo por encima de todo. Y defender al Barça contra todas las adversidades que van surgiendo. Se producirán muchas más. Pero aquí se tiene que estar fuerte y se tiene que estar vivo para defender al Barça por encima de todo. Teniendo esta consciencia de que lo hacemos paara mantener esto: un Barça fuerte, un Barça vivo. Una entidad, una institución que lleva más de 126 años de historia comprometida con el deporte, con la democracia, con las libertades, con Catalunya y con su catalanidad".

El presidente cerró su intervención poniendo el foco en el rendimiento del equipo: "Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar permanentemente en el Barça e intentar que esta dinámica que está cogiendo siga porque vamos primeros y a cuatro puntos del segundo." Con estas declaraciones, Laporta subrayó tanto la recuperación del club como su liderazgo en la competición, al mismo tiempo que envió mensajes implícitos sobre la reciente campaña mediática del Real Madrid y las declaraciones de Florentino Pérez.