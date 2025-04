El aviso de Lamine Yamal: "Llego muy bien al final de temporada"

Buenas noticias para el FC Barcelona. Lamine Yamal asegura que afronta la recta final de la temporada en plenitud de condiciones físicas y con una enorme confianza en las opciones reales que el conjunto de Hansi Flick pueda culminar la campaña 2024-25 firmando un histórico triplete.

Lamine Yamal concedió una entrevista a ESPN en la que analizó su momento personal y cómo ve al equipo justo en el momento que se empiezan a resolver los grandes campeonatos en juego. El joven crack azulgrana empezó por comentar el buen tono físico que le acompaña y cómo se ha cuidado estos últimos meses. "Creo que he aprendido a gestionar bien los esfuerzos y el trabajo. La gente puede preguntarse a veces porqué no aparezco en unos minutos, pero hay que entender que no se puede correr todo el rato durante un partido. He aprendido a dosificar y la verdad es que llego bien físicamente".

Si Lamine es optimista en cuanto a su rendimiento físico, el delantero también está convencido que el equipo sabrá responder en los tres grandes títulos que áun están en juego. "A la hora de pensar en el triplete, uno siempre debe confiar en el equipo. Desde el principio de temporada hay que soñar con ganar lo máximo, y si ahora es posible el triplete, pues adelante. Si uno no tiene confianza en sí mismo... Si piensas que va a ganar el rival, ¿para que sales al campo a jugar?".

Lamine es el nuevo ídolo azulgrana / Valentí Enrich / SPO

Uno de los grandes elogios que han rodeado a Lamine, y a la mayoría de sus jóvenes compañeros, es la madurez de un bloque que, pese a su enorme juventud, no se ve lastrado por el peso de la presión en los grandes acontecimientos. "Cuando juego lo que intento es disfrutar en el campo. La verdad es que no pienso mucho en lo que estoy haciendo o está pasando. No le doy vueltas a la presión, lo importante es jugar y disfrutar".

Cuestionado sobre su visión personal dentro de diez años, Lamine apuesta por algo sencillo: "Dentro de diez años me veo igual que ahora: yendo cada día de la Ciudad Deportiva a mi casa y de mi casa a la Ciudad Deportiva".

Lamine disfruta de una temporada de ensueño. Su carrera se ha disparado a un ritmo vertiginoso y su futuro ya se ve asociado a todo tipo de trofeos personales y colectivos. El astro azulgrana tiene asumido que "estoy viviendo algo verdaderamente increíble. Uno siempre sueña con debutar en la elite, ya hora me veo en una final de Copa, peleando por una Champions, aspirando a un Mundial o una Eurocopa. Es muy bonito y parece como si estuviera en un sueño", asegura.