El aviso del Al-Hilal al Barça por João Cancelo

El futuro de João Cancelo promete ser uno de los grandes culebrones del próximo mercado de fichajes. En el FC Barcelona la hoja de ruta parecía clara: la dirección deportiva aspira a prolongar la estancia del lateral portugués mediante la fórmula de una segunda cesión o, en el escenario más optimista, lograr un traspaso libre o a muy bajo coste. Sin embargo, los planes en Can Barça chocan con la dura realidad económica y deportiva que imponen desde Arabia Saudí.

Barcelona'sdefender Joao Cancelo (R) in action against Atletico's Guliano Simeone (C) during the Champions League quarter-final first leg match between FC Barcelona and Atletico Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 8 April 2026. EFE/Alberto Estevez / Alberto Estevez / EFE

Según ha desvelado el portal 365Scores a través de fuentes directas del Al-Hilal, el club saudí ha mandado un aviso contundente al equipo azulgrana: la opción de un nuevo préstamo está completamente descartada. El motivo es puramente financiero. A Cancelo le restará solo un año de contrato en el verano de 2026 (expira en 2027), y el Al-Hilal se niega en rotundo a volver a cederlo para terminar perdiéndolo gratis un año después sin recuperar parte de su inversión.

Cambio de propiedad y todo paralizado

Por el momento, las negociaciones entre el Al-Hilal y el Barcelona son inexistentes. La entidad saudí ha decidido congelar cualquier movimiento y posponer la decisión definitiva hasta que acabe la presente temporada. Este compás de espera responde a un cambio importante en la cúpula del club: la reciente llegada del nuevo propietario, el príncipe Alwaleed bin Talal. La nueva directiva prefiere centrarse en las competiciones en juego y no precipitarse.

A esto se suma un factor deportivo fundamental. El técnico del equipo, Simone Inzaghi, quiere que Cancelo se quede y forme parte de su proyecto la próxima campaña. El entrenador presentará un informe técnico a final de temporada en el que, salvo giro inesperado, pedirá la reincorporación del portugués a la plantilla.

Simone Inzaghi da instrucciones a sus jugadores en el Mundial de Clubes / Agencias

La postura de Cancelo, la gran baza culé

A pesar del deseo de Inzaghi y del Al-Hilal, el regreso choca con un muro casi infranqueable: la voluntad del jugador. João Cancelo está muy dolido por una serie de decisiones que la directiva saudí tomó en su contra antes de hacer las maletas rumbo a la Ciudad Condal, y la guerra en Oriente Medio no favorece su estancia en el conjunto árabe. El luso no tiene ninguna intención de volver a vestir la camiseta del Al-Hilal y su prioridad absoluta sigue siendo el Barça.

Ante esta situación de bloqueo, el club de Riad ha establecido un orden de prioridades muy claro para los próximos meses. Convencer a Cancelo será el primer paso si Inzaghi confirma que lo necesita. Intentarán limar asperezas con el jugador.

Cancelo celebra su gol ante el Sevilla / EFE

Si el portugués se niega a volver, el Al Hilal exigirá al Barcelona que pase por caja y pague una cantidad económica acorde a su valor (unos 15 millones de euros). Nada de cesiones ni salidas gratuitas.

En caso de que el Barça no pueda o no quiera llegar a las exigencias económicas de los saudíes, el club abrirá la puerta a cualquier otro club europeo que presente una oferta jugosa para llevarse al lateral.

El aviso ya está sobre la mesa de Deco y Joan Laporta. Si el Barça quiere seguir contando con el talento de João Cancelo la próxima temporada, tendrá que rascarse el bolsillo.